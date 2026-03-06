Tìm thấy đồng tiền vàng, chàng trai nhận thưởng hơn 5 tỷ đồng. Ảnh: X (Twitter)

Trò chơi săn tìm kho báu đang gây sốt tại Singapore vừa tìm ra người chiến thắng, sau khi một đồng xu vàng quý giá được phát hiện tại khu vực Upper Thomson.

Jun Liang, sống tại Singapore, là người may mắn giành giải thưởng trị giá khoảng 195.554 USD (tương đương 5,1 tỷ đồng) khi tìm thấy đồng xu vàng này, theo MSN.

Đây là cuộc săn tìm kho báu quy mô lớn do 2 công ty uy tín là Sqkii chuyên về game và Revolut chuyên về tài chính, có trụ sở tại Singapore, tổ chức.

Đồng xu vàng Jun Liang tìm thấy ở dưới gốc cây dọc theo đường Tagore là phiên bản đặc biệt SG60.

Đội ngũ tổ chức đã tiến hành thực hiện quy trình xác minh kỹ lưỡng trước khi công nhận chiến thắng. Kết quả cho thấy Jun Liang tìm ra vị trí đồng xu một cách hoàn toàn hợp lệ. Anh giải mã các manh mối được cung cấp, đối chiếu với bản đồ của chương trình.

Một đoạn video Sqkii chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc người chơi cầm trên tay đồng xu vàng, chụp hình lưu niệm trước khi đặt lại vị trí ban đầu và quay lại toàn cảnh khu vực tìm thấy kho báu.

Được biết, đây là cuộc săn tìm kho báu có giá trị giải thưởng lớn. Người tham gia phải giải mã hàng loạt manh mối, di chuyển trên bản đồ ô lưới để xác định vị trí các đồng xu vàng bạc được giấu kín.

Ngoài giải đặc biệt trị giá 195.554 USD (5,1 tỷ đồng), chương trình còn có các đồng xu bạc trị giá tối thiểu 391 USD (10,2 triệu đồng). Mỗi ngày, ban tổ chức sẽ chia sẻ gợi ý trên mạng xã hội nhằm hỗ trợ người chơi trong quá trình tìm kho báu.

Sự kiện này đã thu hút sự quan tâm rộng rãi, khuyến khích người chơi tương tác với môi trường xung quanh một cách vui vẻ và cạnh tranh.