Cô dâu "phủ" vàng từ đầu đến chân ở Dubai gây tranh cãi

Video gây sốt nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, làm dấy lên nhiều tranh luận về tính xác thực. Trang Instagram Few Discovery, chuyên đăng tải các nội dung về phong cách sống xa xỉ tại UAE, chia sẻ video kèm chú thích: "Tại đám cưới ở Dubai, cô dâu phủ vàng từ đầu đến chân, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội".

Toàn thân cô được bao phủ bởi các chi tiết giống như vàng, từ vương miện, áo giáp, thắt lưng cho đến những món phụ kiện tinh xảo trên từng ngón tay.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận quan tâm không chỉ là vẻ ngoài xa hoa, mà còn là câu hỏi: liệu bộ trang phục này có thực sự được làm từ vàng thật?

Nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự hoài nghi, cho rằng việc một người có thể mang trên mình lượng vàng lớn như vậy là điều gần như không thể.

Một số ý kiến nhận định, nếu đó là vàng nguyên khối, người mặc không thể di chuyển. Những giả thuyết khác cho rằng đây có thể chỉ là vàng mạ, đạo cụ, hoặc thậm chí là sản phẩm của kỹ xảo hình ảnh nhằm mục đích quảng cáo, theo Hindustantimes.

Được biết, nhân vật trong video là Oleve Love, một nhà sáng tạo nội dung người Indonesia. Sự nghi ngờ của người dùng mạng càng tăng khi Oleve Love tiếp tục đăng tải thêm hình ảnh trên trang cá nhân liên quan bộ trang phục này.

Hình ảnh cho thấy cô ấy mặc một bộ "áo giáp" tương tự, không chỉ gồm các tấm vàng, mà còn có các tấm bạc, thỏi bạc vẫn còn nguyên trong bao bì nhựa. Điều này khiến nhiều người tin rằng hình tượng “cô dâu vàng” có thể là một dự án sáng tạo mang tính dàn dựng, hoặc một cách châm biếm sự xa hoa quá mức trong các đám cưới vùng Vịnh.

Dubai từ lâu đã được mệnh danh là “thành phố vàng”, nơi kim loại quý này đóng vai trò quan trọng trong văn hóa cưới hỏi. Trong nhiều cộng đồng Trung Đông và Nam Á, vàng không chỉ là trang sức mà còn tượng trưng cho sự giàu có, địa vị và đảm bảo tài chính cho cô dâu.

Vàng thường chiếm phần lớn trong của hồi môn. Tại Deira Gold Souk, khu chợ vàng nổi tiếng ở Dubai, các cặp đôi có thể dành hàng giờ, thậm chí nhiều ngày để lựa chọn những bộ trang sức cưới cầu kỳ, với tổng trọng lượng có thể lên tới vài kg. Hiện tại, vẫn chưa có xác nhận chính thức về tính xác thực của bộ trang phục trong đoạn video.