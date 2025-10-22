Theo thông tin ban đầu, vào sáng 22/10, đôi nam nữ điều khiển xe máy lưu thông qua khu vực có ngôi nhà đang trong quá trình tháo dỡ. Trong lúc di chuyển, chiếc xe của đôi nam nữ được cho là đã va vào tấm bạt che bên ngoài công trình.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Đ.H.

Cú va chạm khiến tấm bạt cùng một số vật liệu xây dựng bất ngờ rơi xuống, trúng vào người đi đường. Cả hai nạn nhân ngã xuống đường, bị thương nặng và được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu.

Trao đổi với VietNamNet, ông Đoàn Thu Hà, Phó chủ tịch UBND phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám cho biết: “Tôi đang ở bệnh viện để thăm hỏi, động viên các nạn nhân. Nguyên nhân cụ thể đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ. Khi có kết quả, chúng tôi sẽ thông tin chính thức”.

Đôi nam nữ gặp tai nạn khi đi qua căn nhà đang tháo dỡ. Ảnh: Đ.H

Theo ông Hà, vụ việc xảy ra khiến người đàn ông nguy kịch, còn người phụ nữ bị thương nhẹ. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; đồng thời, lực lượng chức năng cũng yêu cầu chủ công trình tạm dừng thi công nhằm phục vụ công tác điều tra.