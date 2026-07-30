Chiều 29/7, nhiều nhà ở thôn Sào Lâm, xã Thanh Sơn (Ninh Bình) xuất hiện các vết nứt trên cột, tường, giằng và sân. Một số tường rào đổ sập, hố "tử thần" trong vườn tiếp tục sụt lún, lan rộng khiến người dân bất an. Chính quyền đã căng dây, cắm biển cảnh báo quanh các khu vực nguy hiểm.

Hiện tượng sụt lún xảy ra tại khu vực đông dân cư thuộc thôn Sào Lâm, xã Thanh Sơn.

Ông Đinh Văn Sỹ, người dân thôn Sào Lâm, cho biết đầu tháng 6, sau một đêm mưa lớn, gia đình phát hiện hố sụt lún rộng khoảng 5m, sâu hơn 2m xuất hiện tại khu vực nhà kho chứa phân bón.

"Đêm hôm đó do trời mưa lớn nên khi sụt lún xảy ra, gia đình tôi và hàng xóm đều không nghe thấy tiếng động gì. Kho lúa trước đây xếp ngay ngắn giờ bị xê dịch, tôi rất lo khu vực này sẽ tiếp tục sụt lún", ông Sỹ nói.

Theo ông, gia đình đã tự mua đá mạt để lấp hố và tráng lại nền nhà kho nhằm hạn chế nguy cơ sụt lún tiếp diễn.

Các hố sụt sâu và ngày càng lan rộng khiến người dân vô cùng lo lắng.

Đối diện nhà ông Sỹ, nhà ông Hoàng Xuân Đoàn cũng xuất hiện nhiều vết nứt trên tường, chân cột và nền sân. Khu vườn cạnh nhà có hố sụt lún rộng khoảng 3m, sâu 2m, xung quanh tiếp tục sạt lở và mở rộng.

Theo người dân, trước khi hố sụt xuất hiện, nhiều ngôi nhà đã có dấu hiệu nứt tường, cây cối chết bất thường. Sau đó, hố sụt hình thành đúng tại vị trí cây bị chết. Người dân mong cơ quan chức năng sớm xác định nguyên nhân để ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Quốc Luy (72 tuổi) cho biết tường nhà đã xuất hiện nhiều vết nứt, vài ngày gần đây nền sân cũng bắt đầu nứt kéo dài. "Tôi rất lo các vết nứt sẽ tiếp tục lan vào ngôi nhà gia đình đang sinh sống", ông nói.

Bức tường kiên cố phía sau nhà gia đình ông Đinh Văn Sỹ bị đứt gãy.

Tường bị nứt, ông Nguyễn Quốc Luy tự lấy xi măng để gắn lại.

Bức tường xây bị đổ sập từng là nơi xuất hiện hố sụt lún.

Theo UBND xã Thanh Sơn (Ninh Bình), hiện tượng sụt lún đất tại khu dân cư thôn Sào Lâm xuất hiện sau các đợt mưa lớn vào đầu tháng 6 và đầu tháng 7/2026.

Cụ thể, sau trận mưa đêm 4, rạng sáng 5/6, lực lượng chức năng kiểm tra trong phạm vi bán kính 50-60m và phát hiện hai hố sụt đường kính 1-2m, sâu 1-1,5m tại khu vực nhà dân và tuyến đường liên thôn.

Nhiều nhà dân bị nứt, đứt gãy ngang tường nhà và các công trình.

Xác minh ban đầu cho thấy, vài ngày trước khi xảy ra sự cố, hai hộ dân gần đó đã tự khoan giếng lấy nước sinh hoạt. Các vị trí khoan cách hố sụt khoảng 3-15m.

Sau các đợt mưa lớn ngày 3-5/7, tình trạng sụt lún tiếp tục diễn biến phức tạp. Hố sụt cũ mở rộng làm đổ tường rào, trong khi một hố sụt mới rộng khoảng 2m, sâu 0,8m xuất hiện cách đó khoảng 5m, trong vườn một hộ dân.

Chân cột nhà bị nứt toác khiến các hộ dân lo lắng, bất an.

Đến nay, 11 hộ dân ở thôn Sào Lâm bị ảnh hưởng bởi sụt lún và các vết nứt bất thường. Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đã khảo sát, đo đạc và đánh giá hiện trạng để xác định nguyên nhân.