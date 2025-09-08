Chiều 8/9, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết ông Trần Quốc Nam (Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Phạm Văn Hậu (Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa) đã có đơn xin nghỉ công tác.

Ông Nam và ông Hậu có đơn xin nghỉ công tác từ hơn 10 ngày trước với lý do cá nhân, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa thông tin.

Với việc xin nghỉ của ông Nam, công tác điều hành UBND tỉnh Khánh Hòa do ông Nguyễn Long Biên - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - tạm thời điều hành theo quy chế phân công công tác của UBND tỉnh này.

Ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa hồi tháng 7. Ảnh: Xuân Ngọc

Ông Trần Quốc Nam sinh năm 1971, quê quán tỉnh Quảng Ngãi. Ông có hơn 25 năm công tác tại Ninh Thuận (cũ). Ông Nam từng làm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, sau đó là Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận từ năm 2020 và làm đại biểu Quốc hội khóa 15, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận. Sau khi hợp nhất tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa, từ ngày 1/7, ông Nam được chỉ định làm Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Khánh Hòa.

Ông Phạm Văn Hậu - Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Ngọc

Còn ông Phạm Văn Hậu sinh năm 1974, quê quán tỉnh Khánh Hòa (tỉnh Ninh Thuận cũ). Ông Hậu có nhiều năm công tác tại Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận và làm Giám đốc sở này. Sau đó, ông về làm Bí thư huyện ủy Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận (cũ). Từ năm 2015-2020, ông Hậu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận (cũ). Từ năm 2020 đến tháng 6 năm nay, ông giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận (cũ).

Sau khi hợp nhất tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa, từ ngày 1/7, ông Hậu được chỉ định làm Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.