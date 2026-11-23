Với 5 nhóm cam kết hỗ trợ, Hải Phòng từng bước xây dựng môi trường sản xuất phim thuận lợi, chuyên nghiệp, hướng tới trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà làm phim trong nước và quốc tế.

Sáng 22/11, tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố, UBND thành phố Hải Phòng phối hợp với Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) tổ chức Hội thảo “Xây dựng hệ sinh thái điện ảnh Hải Phòng - Kết nối vùng, hướng tới quốc tế”, trong khuôn khổ Diễn đàn “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh”.

Đại biểu tham dự Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có ông Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, cùng đại diện lãnh đạo các địa phương, chuyên gia, đạo diễn, nhà sản xuất, nghệ sĩ và doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

Hội thảo là diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp trao đổi, đề xuất giải pháp phát huy tiềm năng, lợi thế của Hải Phòng trong phát triển công nghiệp điện ảnh; đồng thời thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng hợp tác quốc tế và xây dựng môi trường sản xuất phim chuyên nghiệp.

Đại biểu thảo luận.

Hải Phòng sở hữu nhiều lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa và hạ tầng giao thông đồng bộ. Đặc biệt, thành phố có các di sản thế giới như Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà và Quần thể di tích, danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, cùng hệ thống công trình kiến trúc, không gian đô thị cảng và làng quê đồng bằng Bắc Bộ giàu bản sắc. Đây là nguồn tài nguyên phong phú để phát triển các bối cảnh điện ảnh đa dạng, đồng thời quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người Hải Phòng.

Tại Hội thảo, ông Đào Trọng Đức công bố Tuyên bố Hải Phòng về cam kết hỗ trợ hoạt động điện ảnh với 5 nhóm giải pháp cụ thể. Năm nhóm cam kết gồm: hỗ trợ tài chính, hỗ trợ thông tin, hỗ trợ thực địa, cải cách thủ tục pháp lý, phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực phục vụ sản xuất phim.

Ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố công bố Tuyên bố Hải Phòng về cam kết hỗ trợ hoạt động điện ảnh.

Trong đó, Hải Phòng nghiên cứu áp dụng chính sách miễn 100% phí tham quan, hỗ trợ ghi hình tại các di tích, danh lam thắng cảnh thuộc thẩm quyền quản lý; kết nối doanh nghiệp nhằm giảm 20-30% chi phí lưu trú, vận tải cho đoàn làm phim. Thành phố cũng định hướng xây dựng ngân hàng bối cảnh số trên nền tảng PAI, bố trí cán bộ hỗ trợ tại thực địa, cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh và tăng cường đào tạo nhân lực.

Để triển khai các cam kết, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đầu mối xúc tiến phát triển điện ảnh, điều phối, cung cấp thông tin và hỗ trợ các đoàn làm phim; đồng thời tham mưu kế hoạch thực hiện với nhiệm vụ, trách nhiệm và thời hạn cụ thể.

Một điểm nhấn khác của Hội thảo là công bố kết quả Bộ Chỉ số thu hút đoàn làm phim PAI năm 2026. Theo đó, Hải Phòng và Hà Nội đạt hạng Vàng; Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh và Ninh Bình đạt hạng Bạc; Cần Thơ, Huế, Phú Thọ và Hưng Yên đạt hạng Đồng.

Hải Phòng và Hà Nội là hai địa phương đạt hạng Vàng chỉ số PAI năm 2026.

Với những cam kết và giải pháp cụ thể, Hải Phòng đang chuyển từ lợi thế về cảnh quan, di sản sang xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ sản xuất phim có tính kết nối và chuyên nghiệp. Qua đó, điện ảnh không chỉ trở thành động lực phát triển công nghiệp văn hóa mà còn góp phần quảng bá du lịch, thu hút đầu tư và lan tỏa hình ảnh thành phố Cảng đến bạn bè quốc tế.

Linh Giang