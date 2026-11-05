Cục Điện ảnh xác định giải pháp trọng tâm là "Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu" bằng việc sẽ đưa các bộ phim điện ảnh, phim tài liệu, hoạt hình có giá trị nội dung và chất lượng nghệ thuật cao lên hệ thống số.

Ngày 5/11/2026, tại Hà Nội, Cục Điện ảnh và Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về việc phát hành, phổ biến phim Việt Nam. Hợp tác hướng tới đưa phim Việt Nam có giá trị, trước hết là phim được sản xuất bằng ngân sách Nhà nước đến đông đảo nhân dân miễn phí; đồng thời hình thành nguồn phim chính thống, được ghi nguồn thống nhất trên không gian mạng.

Đại diện các đơn vị tại lễ ký kết.

Theo Biên bản, phim được ưu tiên phổ biến gồm: Phim phục vụ các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị; phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử cách mạng, bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền quốc gia; phim giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống; phim cho thiếu nhi, thanh thiếu niên; phim có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao, phim đoạt giải thưởng trong nước và quốc tế.

Phim được phổ biến trên hệ thống kênh do VTC quản lý, vận hành theo văn bản đồng ý của Cục Điện ảnh, trước mắt trên các nền tảng mạng xã hội, chia sẻ video (YouTube, Facebook, TikTok, Zalo) và ứng dụng OTT trong nước. Tiếp đó, với phim có quyền phù hợp, hai bên bổ sung phụ đề, thuyết minh tiếng nước ngoài, đưa phim Việt Nam tới người Việt ở nước ngoài và khán giả quốc tế.

Ngoài việc phổ biến phim trên hệ thống kênh của mình, VTC làm đầu mối cung cấp phim do Cục Điện ảnh là cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc được giao quản lý cho các cơ quan báo chí có hoạt động phát thanh, truyền hình; tổ chức, doanh nghiệp có năng lực, uy tín để phổ biến miễn phí đến người xem. Việc cho phép phổ biến từng phim do Cục Điện ảnh quyết định. Hợp tác không mang tính độc quyền.

Tại lễ ký kết, ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh chia sẻ về áp lực quản lý trong kỷ nguyên số, việc phát triển phim trên không gian mạng và ứng dụng công nghệ mới là bài toán chung mà mọi quốc gia đều phải đối mặt. Quốc gia nào mạnh về chuyển đổi số, chủ động tiên phong thì sẽ giải quyết tốt các bất cập phát sinh.

Đứng trước thách thức này, Cục Điện ảnh xác định giải pháp trọng tâm là: "Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu". Bằng việc chủ động phối hợp với VTC – đơn vị có hạ tầng và nền tảng công nghệ mạnh – Cục Điện ảnh sẽ đưa các bộ phim điện ảnh, phim tài liệu, hoạt hình có giá trị nội dung và chất lượng nghệ thuật cao lên hệ thống số.

Cảnh trong phim nhà nước đặt hàng "Hồng Hà nữ sĩ".

Theo ông Cường, việc gia tăng sự xuất hiện của các tác phẩm chính thống, lành mạnh không chỉ giúp người dân dễ dàng tiếp cận nguồn phim chất lượng mà còn là cách tự nhiên nhất để đẩy lùi các nội dung nhảm, xấu, độc trên mạng.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Tổng giám đốc VTC, khẳng định: "Cùng với việc phổ biến phim miễn phí đến người xem, VTC sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục Điện ảnh để hình thành nguồn phim chính thống, được ghi nguồn thống nhất trên không gian mạng. Chúng tôi sẽ ứng dụng các công cụ quản lý bản quyền hiện đại để kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc đăng tải trái phép, cắt ghép xuyên tạc phim, qua đó bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tác giả và chủ sở hữu phim".

Tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đánh giá cao sự hợp tác giữa hai cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Thứ trưởng kỳ vọng thông qua sự hợp tác này, các tác phẩm điện ảnh Việt Nam, đặc biệt là những bộ phim được đầu tư từ ngân sách nhà nước, sẽ được giới thiệu thường xuyên, thuận tiện và rộng rãi hơn đến công chúng. Qua đó, không chỉ phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước mà còn góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật của điện ảnh Việt Nam.

Dự kiến, những phim truyện đầu tiên được phổ biến chính thức trên YouTube từ tháng 11/2026, sau đó mở rộng sang các nền tảng khác.