Việc đăng cai tổ chức Giải Rowing Vô địch châu Á năm 2025 là bước tiến quan trọng trong hành trình hội nhập thể thao quốc tế của Việt Nam. Đây là dấu mốc đáng tự hào đối với thể thao Việt Nam, thể hiện niềm tin và sự đánh giá cao của quốc tế đối với năng lực tổ chức, điều hành chuyên môn.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc giải Đua thuyền Rowing Vô địch châu Á năm 2025.

Giải đấu là dịp để Việt Nam thể hiện vai trò, trách nhiệm trong công tác hội nhập quốc tế, nâng tầm Thể thao Việt Nam trên đấu trường châu lục trong công tác tổ chức, góp phần phát triển Thể thao khu vực châu Á.

Tham dự giải đấu, có 678 thành viên, gồm các quan chức quốc tế, lãnh đạo, trưởng đoàn, huấn luyện viên và vận động viên (VĐV) đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á. Đặc biệt giải có sự tham dự của Chủ tịch Liên đoàn Rowing thế giới (FISA), Giám đốc phát triển Liên đoàn Rowing Thế giới; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên đoàn Rowing châu Á (ARF)…

Các VĐV quốc tế tham dự giải.

Đây là cơ hội cho các VĐV Việt Nam được thi đấu cọ sát, nâng cao thành tích chuyên môn để chuẩn bị lực lượng tham dự SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan, Đại hội thể thao châu Á (ASIAD 20) năm 2026 tại Nhật Bản.

Trong khuôn khổ giải đấu, nhiều hoạt động bên lề cũng sẽ được tổ chức như các chương trình tham quan văn hóa, danh lam thắng cảnh dành cho các đoàn VĐV và quan khách quốc tế, góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc và sẵn sàng hội nhập.

Trong lễ khai mạc, lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đã gửi lời cảm ơn đến Liên đoàn Rowing thế giới, Liên đoàn Rowing châu Á, UBND TP Hải Phòng, Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch TP Hải Phòng, cùng ban tổ chức giải đấu.

Huy Nam