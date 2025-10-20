Dễ

Theo kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Việt Nam nằm tại bảng B cùng U22 Malaysia và U22 Lào. Về lý thuyết, đây là một bảng đấu "dễ thở" cho thầy trò HLV Kim Sang Sik ở chặng đường đầu tiên tại đại hội thể thao lớn nhất khu vực.

Nhìn vào tương quan lực lượng, U22 Việt Nam đang sở hữu một thế hệ cầu thủ được đánh giá rất cao. Bộ khung này không chỉ dày dạn kinh nghiệm quốc tế mà còn có nhiều nhân tố đã và đang khoác áo tuyển Việt Nam, có thời gian chơi cùng nhau rất lâu.

U22 Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng để cơ hội giành HCV SEA Games 33 là rộng mở

Và khi đặt lên bàn cân so sánh với các đối thủ trực tiếp trong bảng đấu, hay tại khu vực, lứa U22 Việt Nam không hề kém cạnh, nếu chẳng muốn nói là có phần nhỉnh hơn cả Thái Lan lẫn Indonesia về sự đồng đều, hay đầu tư.

Với một bảng đấu thuận lợi và lực lượng ổn, con đường tiến vào bán kết, chung kết và giành lại tấm HCV SEA Games dường như đang rộng mở hơn bao giờ hết đối với thầy trò ông Kim Sang Sik.

mà lại... khó

Về lý thuyết, U22 Việt Nam đang là ứng viên sáng giá nhất cho tấm HCV SEA Games 33. Nhưng thực tế lại không đơn giản, và cái khó không nằm ở đối thủ, mà từ chính đoàn quân của HLV Kim Sang Sik.

Cái khó lớn nhất, và cũng là bài toán nan giải mà chiến lược gia người Hàn Quốc phải đối mặt nằm ở khả năng định đoạt trận đấu thông qua các bàn thắng.

Tuy nhiên, sẽ không dễ nếu hàng công của U22 Việt Nam chưa cải thiện chất lượng.

Nhìn lại hành trình của lứa cầu thủ này ở các giải đấu gần đây từ U23 Đông Nam Á (dù vô địch) cho đến vòng loại U23 châu Á có thể thấy khả năng dứt điểm thực sự đáng lo.

U23 Việt Nam (mà nòng cốt gồm các cầu thủ U22 sẽ dự SEA Games 33) luôn tạo ra một thế trận áp đảo, cơ hội ghi bàn nhiều, nhưng tự làm khó mình bằng việc phung phí thời cơ khiến chiến thắng giành được có phần vất vả, chật vật.

Vậy nên, trong thời gian tới và đặc biệt ở giải đấu giao hữu mà U22 Việt Nam sẽ tham dự tại Trung Quốc vào tháng 11 tới bắt buộc HLV Kim Sang Sik phải cải thiện điều này, nếu không khả năng sẽ lặp lại thất bại đáng tiếc như ở SEA Games 32 mà lý do lớn nhất cũng vì các chân sút quá kém cỏi.