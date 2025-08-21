Ngày 21/8 tại Hải Phòng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Bộ Khoa học & Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam và TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam”.

Đây là hội nghị mở màn trong chuỗi sự kiện sẽ được tổ chức tại cả ba miền, nhằm hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị.

Phát biểu đề dẫn, ông Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh bối cảnh đặc biệt, thế giới đang bước vào kỷ nguyên số với tốc độ phát triển chưa từng có. Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật, blockchain… không chỉ tái định hình phương thức sản xuất mà còn thay đổi mô hình quản trị và lối sống. Các quốc gia đi trước đều tận dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo như động lực then chốt cho phát triển.

Ông Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị sáng nay

Trong khi đó, Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu, song vẫn đối diện không ít thách thức: năng suất lao động thấp, năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp chưa cao, sự liên kết giữa Nhà nước – Nhà trường – Nhà doanh nghiệp còn lỏng lẻo, đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực chiến lược còn hạn chế.

Theo ông Đạt, trong bối cảnh đó, Nghị quyết 57 ra đời như một cú hích chiến lược, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ đạo đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, hiện thực hóa khát vọng đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

“Chúng ta không chỉ cần đột phá về công nghệ, mà còn phải đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế và huy động nguồn lực đồng bộ”, ông Đạt khẳng định.

Đáng chú ý, cùng với Nghị quyết 57, Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025 vừa được Quốc hội thông qua đã mở ra khung thể chế mới, tạo hành lang pháp lý và cơ chế tài chính đột phá, khuyến khích mạnh mẽ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên.

Hội nghị lần này không chỉ mang tính cập nhật chính sách, mà còn được tổ chức như một diễn đàn thực chất: trao đổi thẳng thắn về thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm từ các địa phương, xác định trọng tâm hành động cho từng vùng, từng ngành, từng lĩnh vực.

Hải Phòng thành lập khu đô thị công nghệ trị giá 13 nghìn tỷ đồng

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng khẳng định thành phố có vinh dự đặc biệt khi được lựa chọn làm nơi khởi động chuỗi hội nghị. Đây không chỉ là sự ghi nhận vai trò đầu tàu công nghiệp, cảng biển quốc tế mà còn phản ánh quyết tâm của Hải Phòng trong việc đi đầu thực hiện Nghị quyết 57.

Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

Sau hợp nhất với tỉnh Hải Dương từ 1/7/2025, Hải Phòng đã trở thành đô thị đặc biệt với diện tích hơn 3.190 km2, dân số gần 4,7 triệu người, quy mô kinh tế đứng thứ ba cả nước.

Trong bảy tháng đầu năm 2025, kinh tế - xã hội thành phố ghi nhận nhiều kết quả nổi bật, trong đó GRDP quý 2 tăng 11,2%, quý 3 ước đạt 13,92% - thuộc nhóm cao nhất cả nước...

Đặc biệt, tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư bên lề kỳ họp ABAC 3 tháng 7 vừa qua, thành phố đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 32 dự án, ký 7 biên bản ghi nhớ hợp tác với tổng vốn cam kết trên 15,6 tỷ USD. Những con số này cho thấy sức hút mạnh mẽ của Hải Phòng trong giai đoạn hội nhập mới.

Trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, thành phố đứng thứ ba cả nước về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII). Hải Phòng đã phủ sóng 4G toàn diện, thử nghiệm 5G tại các khu công nghiệp, kết nối cơ sở dữ liệu đất đai, dân cư, giáo dục; hiện có 76 doanh nghiệp khoa học - công nghệ, hơn 1.400 doanh nghiệp công nghệ số, gần 9.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng nền tảng số.

Một dự án mang tính biểu tượng đang được triển khai là Khu đô thị công nghệ trị giá 13 nghìn tỷ đồng, diện tích hơn 86ha, hướng tới trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ biển của quốc gia.

“Hội nghị hôm nay không chỉ là dịp để nhìn lại những kết quả bước đầu, mà còn là cơ hội khởi mở định hướng, tiếp thêm động lực để biến tri thức thành sức mạnh thực tiễn, đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực đột phá cho phát triển”, ông Châu nhấn mạnh.

Hải Phòng sẽ tiếp tục đồng hành cùng các ban, bộ, ngành, giới khoa học và cộng đồng doanh nghiệp trong việc kiến tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, thúc đẩy nghiên cứu - chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, mở rộng hợp tác quốc tế; góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng anh hùng phát triển ngang tầm với các đô thị tiêu biểu của châu Á; trở thành thành phố cảng biển quốc tế hiện đại, đi đầu cả nước trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Hải Phòng phấn đấu là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học - công nghệ tầm cỡ quốc tế; là thành phố xanh, thông minh, đáng sống; cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.