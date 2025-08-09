Trong 2 ngày 8 và 9/8, TP Hải Phòng tổ chức Đại hội Đảng bộ UBND lần thứ nhất sau khi hợp nhất với Hải Dương, với khát vọng sẽ xây dựng bộ máy hành chính hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Tại đại hội, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu khẳng định giai đoạn 2025-2030 là “thời khắc vàng”, một cơ hội lịch sử hiếm có để thành phố bứt phá, vươn mình. Đây là giai đoạn thành phố có đầy đủ thời cơ, điều kiện và nguồn lực mà nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân kỳ vọng.

Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Hải Phòng đang đứng trước một nền tảng vững chắc với sự đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân; quy mô kinh tế, dân số và vai trò “cực tăng trưởng” của vùng Bắc Bộ; vị trí cửa biển chiến lược phía Bắc; có các dự án quốc gia lớn như đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, khu thương mại tự do thế hệ mới, cảng Nam Đồ Sơn…, cùng hành lang thể chế vượt trội để huy động nguồn lực, thu hút nhân tài, dẫn dắt đầu tư chất lượng cao.

"Bên cạnh những cơ hội, chúng ta cũng phải đối mặt với biến động an ninh - kinh tế toàn cầu; cạnh tranh thu hút nguồn lực ngày càng gay gắt; sức ép thực hiện đồng thời chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và cơ cấu lại nền kinh tế; yêu cầu nâng cấp hạ tầng đồng bộ và đào tạo nhân lực chất lượng cao; ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường biển, đảo. Và một nhiệm vụ cũng rất quan trọng là thu hẹp khoảng cách phát triển nội vùng sau hợp nhất, để không vùng nào, địa phương nào và người dân nào bị bỏ lại phía sau" - ông Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho rằng sự chậm trễ có thể làm mất lợi thế và cơ hội bứt phá. Do đó, yêu cầu đặt ra là đổi mới tư duy, nâng tầm quản trị, tận dụng cơ chế đặc thù, phát huy sức mạnh toàn hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân; cần “dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm”, biến cơ hội thành động lực để khẳng định Hải Phòng là thành phố cảng biển quốc tế hiện đại, thông minh, bền vững, đáng sống.

Vượt qua khó khăn, giữ vững đà tăng trưởng ấn tượng

Theo ông Lê Tiến Châu, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong bối cảnh đất nước và thành phố phải đối mặt với nhiều thách thức. Nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao, Đảng bộ UBND TP Hải Phòng (bao gồm Đảng bộ tỉnh Hải Dương trước đây) đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2025 ước đạt 11,39%/năm. Quy mô nền kinh tế năm 2025 ước đạt trên 502.396 tỷ đồng, tăng 83% so với năm 2020. GRDP bình quân đầu người đạt 228 triệu đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt hơn 669.600 tỷ đồng.

Ông Lê Tiến Châu tặng hoa chúc mừng đại hội

Đáng chú ý, thành phố thu hút được trên 24 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), hơn 529.000 tỷ đồng đầu tư trong nước. Các chỉ số về cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đều thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Khởi đầu mới của thành phố Hải Phòng sau sáp nhập

Đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ UBND TP Hải Phòng diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi tỉnh Hải Dương và TP Hải Phòng vừa chính thức sáp nhập, trở thành một đơn vị hành chính mới. Từ ngày 1/7, mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức được triển khai.

Với diện tích hơn 3.190km2, dân số gần 4,7 triệu người, quy mô kinh tế đứng thứ ba cả nước, Hải Phòng được xác định là đô thị cảng biển quốc tế, trung tâm công nghiệp hiện đại, logistics, thương mại tự do và hội nhập sâu rộng.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về đổi mới tư duy lãnh đạo: chuyển trạng thái từ “vừa chạy vừa xếp hàng” sang “hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến”. Đây không chỉ là thay đổi cách vận hành bộ máy mà còn là bước chuyển trong tư duy, năng lực điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu cho biết nhiệm kỳ 2020-2025 là giai đoạn đầy thử thách, khi đất nước và thành phố đối mặt với nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao, Đảng bộ UBND TP Hải Phòng (sau khi hợp nhất với tỉnh Hải Dương) đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu tại đại hội

Được xác định là đô thị cảng biển quốc tế, trung tâm công nghiệp hiện đại, dịch vụ logistics, thương mại tự do, Hải Phòng còn là đầu mối giáo dục, khoa học - công nghệ và hội nhập sâu rộng.

Theo ông Lê Ngọc Châu, việc Trung ương lựa chọn thành phố để thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù và xây dựng khu kinh tế, khu thương mại tự do không chỉ tạo ra không gian phát triển mới mà còn thúc đẩy thành phố phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, trở thành một trong những cực tăng trưởng chiến lược và động lực quan trọng của quốc gia trong thời kỳ mới.