Ngày 15/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can là Trần Trung Khanh (SN 1984, trú tại thôn Chấp Trung 1, xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Văn Phái (SN 1991, trú tại thôn 6, xã Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, vào khoảng tháng 4/2025, ông Đoàn Văn Kiên (SN 1976, trú tại thôn Rỗ, xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng) đang xúc đất để tôn nền trang trại nuôi gà ở thôn An Tử (xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng cũ) thì Nguyễn Văn Phái và Trần Trung Khanh đến gặp và giới thiệu là “nhà báo pháp luật”.

Qua cuộc trò chuyện, Khanh và Phái bảo ông Kiên mua đất về san lấp là trái phép, Khanh có lấy số điện thoại di động của ông Kiên. Khoảng nửa tháng sau, Khanh và Phái lại đến và tiếp tục nói với ông Kiên nội dung như trên.

Trần Trung Khanh và Nguyễn Văn Phái tại cơ quan công an

Đến chiều 29/12/2025, ông Kiên đang đi xe đạp điện ở thôn An Tử thì Đoàn Xuân Anh (SN 1998, con ông Kiên) gọi điện và bảo: “Bố ơi có hai chú nào xuống chỗ làm tìm bố”.

Ông Kiên về nhà ông Huỳnh thì gặp Phái và Khanh đi ô tô màu trắng đến. Sau đó, Khanh và Phái tiếp tục nói với ông Kiên về việc xúc đất chuyển đi là trái pháp luật.

Do lo sợ bị Khanh và Phái báo chính quyền thu máy xúc nên ông Kiên có đi vào nhà ông Huỳnh vay ông Huỳnh 3 triệu đồng và đưa cho Khanh. Khanh yêu cầu đưa số tiền 6 triệu đồng nhưng ông Kiên bảo chưa thể vay được nên hẹn 3 - 4 ngày nữa quay lại sẽ đưa nốt.

Ngày 31/12/2025, Khanh và Phái đến chỗ trang trại nuôi gà của ông Kiên và gọi điện thoại cho ông Kiên về. Tại nhà ông Kiên, chị An - vợ của ông Kiên, đã đưa cho Khanh 3 triệu đồng, Khanh cầm tiền và đút tiền vào túi quần.

Lúc đưa tiền có ông Dương Văn Đỏ dùng điện thoại di động để quay lại video. Sau đó, ông Đỏ đã đăng video trên lên mạng xã hội phản ánh hành vi của Phái và Khanh. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng điều tra, làm rõ.