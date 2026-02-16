Xác nhận với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng cho biết: Tối 16/2, lực lượng CSGT thành phố sẽ phối hợp với Công an phường Thuỷ Nguyên và các lực lượng khác tổ chức điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự cho người dân đi xem chương trình nghệ thuật “Hải Phòng chào Xuân Bính Ngọ" và màn bắn pháo hoa tầm cao đêm giao thừa, lần đầu được tổ chức tại Trung tâm hành chính TP Hải Phòng (mới).

Theo thông lệ, cứ mỗi lần bắn pháo hoa vào đêm giao thừa, Công an TP Hải Phòng sẽ tổ chức phân luồng giao thông, cấm tạm thời một số tuyến đường. Nhưng đây là lần đầu tiên, cơ quan chức năng quyết định “mở cửa” tất cả các ngả đường từ nội thành cũ (cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Bính, cầu Máy Chai…) và QL5, QL10, Quán Toan… để người dân có thể di chuyển về trung tâm hành chính mới xem đại nhạc hội và pháo hoa.

Màn bắn pháo hoa tại Trung tâm hành chính TP Hải Phòng, trong Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2025.

Theo vị lãnh đạo này, việc cấm đường chỉ cần thiết thực hiện khi chương trình nhạc hội, bắn pháo hoa được tổ chức ở Nhà Hát Lớn và khu vực lân cận trung tâm hành chính cũ, nhằm đảm bảo hạn chế số lượng người di chuyển về do sức chứa của không gian hạn hẹp.

Ngày 15/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng cho biết thành phố cũng đã xây dựng phương án bố trí 9 điểm đỗ, trông giữ phương tiện miễn phí phục vụ người dân đón giao thừa, xem đại nhạc hội và bắn pháo.

Theo kế hoạch, thời gian bắt đầu nhận trông giữ xe miễn phí từ 18h ngày 16/2 (tức 29 tháng Chạp). Trong tổng số 9 điểm được bố trí, có 7 điểm dành cho ô tô và 2 điểm cho xe máy.

Khu vực thành phố bố trí các điểm trông giữ xe miễn phí.

Cụ thể, đối với đại biểu tham dự chương trình, thành phố bố trí 1 điểm đỗ ô tô tại khu vực Quảng trường Bắc Sông Cấm, tiếp giáp đường Đỗ Mười, với diện tích khoảng 6.300m². Ngoài ra, 1 điểm đỗ xe khác dành cho lực lượng phục vụ chương trình được sắp xếp dọc hai bên đường Trần Kiên, với chiều dài khoảng 800m.

Đối với người dân tham gia sự kiện, 5 vị trí đỗ ô tô được tổ chức trên các tuyến đại lộ Bắc Nam và Đông Tây. Trong đó, có 2 điểm nằm đối diện và tiếp giáp Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố và Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố. Các điểm còn lại được bố trí tại khu vực Quảng trường Bắc Sông Cấm và dọc trục đại lộ Đông Tây.

Thành phố cũng sắp xếp 2 điểm trông giữ xe máy miễn phí tại các điểm đỗ số 3 và số 4 trên vỉa hè đường Đông Tây, tiếp giáp Quảng trường Bắc Sông Cấm và khu đất trống, với tổng diện tích khoảng 7.200m².

Sân khấu ngoài trời quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Chương trình nghệ thuật “Hải Phòng chào Xuân Bính Ngọ - 2026” diễn ra từ 22h, ngày 16/2 (29 Tết), được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng.