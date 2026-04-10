Ngày 10/4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hải Phòng cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức trên không gian mạng.

Qua công tác nghiệp vụ, đơn vị phát hiện 3 tài khoản Facebook cá nhân do M.V.H (SN 1975), T.H.T (SN 1944) và B.H.H (SN 1975), cùng trú tại Hải Phòng, thường xuyên đăng tải nội dung liên quan các video, clip từ kênh của đối tượng Lê Trung Khoa và trang “thoibao.de”.

Ông B.H.H làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, Lê Trung Khoa đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 17 năm tù về tội “làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”.

Kết quả xác minh cho thấy, các nội dung do 3 tài khoản đăng tải đều mang tính xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan nhà nước, đồng thời bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của một số cá nhân lãnh đạo Đảng, Nhà nước; vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền 7,5 triệu đồng đối với ông B.H.H về hành vi trên.

Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội một cách thông thái, có trách nhiệm; kiểm tra tính xác thực trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ thông tin, tránh tiếp tay cho các nội dung xuyên tạc, sai sự thật. Khi phát hiện thông tin xấu độc, giả mạo, cần kịp thời phản ánh tới cơ quan chức năng để xử lý.