Ngày 8/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành Bản Kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố đối với vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, chuyển hồ sơ đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Đài (sinh ngày 6/5/1969 tại Hưng Yên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phòng 302, Z8, Khu tập thể Bách Khoa, phường Bạch Mai, Hà Nội) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Văn Đài. Ảnh: BCA

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia giúp sức, cổ súy, che giấu bị can Nguyễn Văn Đài thực hiện hành vi phạm tội, lẩn trốn; mọi hành vi giúp sức, cổ súy, che giấu bị can Nguyễn Văn Đài, căn cứ tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 7/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng đã ban hành Bản Kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố đối với vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, chuyển hồ sơ đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố các bị can:

Lê Trung Khoa (sinh ngày 23/9/1971 tại Thanh Hóa; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 01 ngõ 81 đường Láng, phường Đống Đa, Hà Nội);

Đối tượng Lê Trung Khoa. Ảnh: BCA

Đỗ Văn Ngà (sinh ngày 15/8/1977 tại Gia Lai; Quốc tịch Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Nơi cư trú: xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai);

Huỳnh Bảo Đức (sinh ngày 19/5/1984 tại TPHCM; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Nơi cư trú: Số 286/38 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM);

Phạm Quang Thiện (sinh ngày 21/11/1978 tại Hưng Yên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Nơi cư trú: Số 5 ngõ 127, phố An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia giúp sức, cổ súy, che giấu bị can Lê Trung Khoa thực hiện hành vi phạm tội, lẩn trốn; mọi hành vi giúp sức, cổ súy, che giấu bị can Lê Trung Khoa, căn cứ tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.