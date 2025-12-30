Lê Trung Khoa (SN 1971, tại tỉnh Thanh Hóa, quốc tịch Việt Nam; có hộ khẩu thường trú trước khi xuất cảnh sang Cộng hòa Liên bang Đức tại số 01, ngõ 81 đường Láng, phường Đống Đa, Hà Nội).

Từ năm 1971 - 1988, Lê Trung Khoa ở với gia đình, học hết cấp III. Từ năm 1988, Lê Trung Khoa là sinh viên của Trường Đại học Mỹ Thuật Công nghiệp, đến năm 1994 bị cho thôi học. Từ tháng 1/2016, Lê Trung Khoa xuất cảnh sang Cộng hòa Liên bang Đức.

Đối tượng Lê Trung Khoa. Ảnh: Bộ Công an

Tại Đức, Lê Trung Khoa đã sử dụng trang "thoibao.de" do mình tự thành lập và làm Tổng biên tập, có trụ sở tại Berlin (Cộng hòa Liên bang Đức) để đăng tải nhiều bài viết có nội dung công kích lãnh đạo Đảng, nhà nước. Đồng thời, Lê Trung Khoa trả lời phỏng vấn, tổ chức thảo luận bàn tròn, hội luận trực tuyến để xuyên tạc tình hình “tự do báo chí, tự do ngôn luận” ở Việt Nam.

Thời gian gần đây, Lê Trung Khoa sử dụng các kênh truyền thông, trang mạng xã hội để đăng tải hàng nghìn bài viết, video xuyên tạc tình hình chính trị, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Khoa có rất nhiều bài viết có nội dung bôi nhọ, hạ uy tín các lãnh đạo Đảng, nhà nước, xuyên tạc gây hoang mang dư luận. Khoa còn móc nối, câu kết với nhiều đối tượng phản động khác công khai tiến hành các hoạt động chống Việt Nam.

Trước các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam của Lê Trung Khoa, ngày 17/11 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bên cạnh phát tán thông tin xuyên tạc, bịa đặt, Lê Trung Khoa đưa ra lời kêu gọi quyên góp, ủng hộ dưới danh nghĩa “đấu tranh” nhưng thực chất là để trục lợi cá nhân.

Lê Trung Khoa đã cắt ghép, giật tít gây sốc để thu hút dư luận. Gần đây, đối tượng sử dụng công nghệ AI, Deepfake để giả mạo âm thanh, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, nhà nước để thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ngoài ra, Khoa còn kêu gọi quyên góp, ủng hộ tài chính qua tài khoản, ví điện tử nhưng không minh bạch, thực chất là trục lợi cá nhân. Mục tiêu cuối cùng của Lê Trung Khoa là hạ uy tín tổ chức, gây hoang mang dư luận và kiếm lợi bất chính.

Từ quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam , cần nhận thức rõ bản chất của hành vi mà các đối tượng Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài thực hiện hoàn toàn không thuộc phạm vi bảo hộ của quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Quyền này được quy định trong Điều 25 Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam và Điều 19 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR) mà Việt Nam là thành viên từ năm 1988.

Nhưng chính Công ước ICCPR - chuẩn mực nhân quyền cao nhất thế giới - cũng khẳng định tại khoản 3 Điều 19 rằng quyền tự do biểu đạt phải bị giới hạn khi cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, đạo đức xã hội, cũng như quyền và uy tín của người khác.

Các đối tượng như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài đã tán phát thông tin sai lệch, gây hoang mang dư luận và hạ thấp uy tín Nhà nước, đã vượt qua lằn ranh, giới hạn của tự do ngôn luận và tự do báo chí.

Các đối tượng này không phải phản biện, không phải đóng góp xây dựng, mà là cố tình xuyên tạc, bịa đặt, gây nhiễu loạn thông tin, xúc phạm Nhà nước và kích động chống phá.

Do đó, việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt đối với Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài (các đối tượng đều có quốc tịch Việt Nam) là quyết định đúng đắn, đúng mong đợi của nhân dân; đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật Việt Nam; phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế và phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc.