Chiều tối nay (3/9), Phòng CSGT- Công an TP Hải Phòng phát thông báo về việc tổ chức phân luồng giao thông, cấm đường tạm thời, nhằm đảm bảo an toàn cho công tác thu hồi, vận chuyển và huỷ nổ quả bom còn sót lại từ chiến tranh, tại khu vực số nhà 96 đường Cầu Đất, phường Lê Chân.

Đường Cầu Đất.

Theo đó, hoạt động xử lý vật nổ sẽ diễn ra từ 6h đến 11h ngày 4/9. Trong khung giờ này, lực lượng chức năng sẽ cấm người và phương tiện tham gia giao thông trên đoạn đường Cầu Đất, kéo dài từ ngã tư Cầu Đất – Hải Bà Trưng đến ngã tư Cầu Đất – Nguyễn Đức Cảnh.

Phòng CSGT đề nghị người dân và các phương tiện lưu thông trên tuyến đường chủ động sắp xếp lộ trình di chuyển khác, chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng điều tiết tại hiện trường.

UBND Phường Lê Chân phát đi thông báo tạm cấm đường.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo phường Lê Chân cho biết: Vào cung giờ trên, lực lượng công an, quân sự và các đơn vị nghiệp vụ sẽ phối hợp với Ban chỉ huy quân sự TP Hải Phòng tổ chức thu hồi, di chuyển quả bom.

Quả bom này được phát hiện khi 1 hộ dân tiến hành sửa chữa xây dựng nhà ở.