Theo nguồn tin riêng của VietNamNet, chiều 5/8, Phòng Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Kinh tế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã khám xét phòng khám Phượng Đỏ (tại ngã tư đường Nguyễn Văn Linh - Thiên Lôi, phường An Biên).

Xe biển xanh của lực lượng Công an TP Hải Phòng xuất hiện bên ngoài phòng khám. Ảnh: CTV

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV VietNamNet, Giám đốc Sở Y tế TP Hải Phòng Lê Minh Quang cho biết Sở đã nhiều lần xử lý phòng khám Phượng Đỏ, chủ yếu vi phạm về việc không bảo đảm đủ nhân sự theo quy định tại thời điểm kiểm tra. Cơ sở này cũng được Sở kiểm tra sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân trên mạng xã hội.

Lực lượng cảnh sát có mặt tại phòng khám Phượng Đỏ để phục vụ công tác khám xét. Ảnh: CTV

Khi phóng viên hỏi về người đại diện pháp luật và người chịu trách nhiệm chuyên môn của phòng khám Phượng Đỏ hiện nay, ông Quang cho hay trên địa bàn có hàng nghìn phòng khám và thường xuyên thay đổi nhân sự, lãnh đạo Sở không thể nắm hết. Về phía Sở, đơn vị sẵn sàng phối hợp khi Công an TP Hải Phòng có công văn đề nghị để làm rõ các vấn đề liên quan đến phòng khám này.