Theo đó, Đại tá Nguyễn Bình Khánh, Trưởng Phòng An ninh kinh tế, được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng; đồng thời được cử biệt phái có thời hạn đến công tác tại Văn phòng Thành ủy Hải Phòng, giữ chức vụ Phó chánh văn phòng Thành ủy, từ ngày 29/7.

Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an TP Hải Phòng, trao quyết định cho Đại tá Nguyễn Bình Khánh. Ảnh: Thành Đạt

Đại tá Nguyễn Bình Khánh, SN 1979, quê quán tại phường Thiên Hương, TP Hải Phòng, tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, có trình độ học vị là tiến sĩ Luật.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó giám đốc, ông Nguyễn Bình Khánh từng kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau, có nhiều thành tích nổi bật trong phòng chống tội phạm, góp phần gìn giữ an ninh tại địa phương, tạo được nhiều chiến công trong ngành công an.

Ông Vũ Tiến Phụng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Bình Khánh tại lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng. Ảnh: Thành Đạt

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an TP Hải Phòng, ghi nhận và đánh giá cao quá trình phấn đấu, rèn luyện, tinh thần trách nhiệm cùng những đóng góp của Đại tá Nguyễn Bình Khánh trong suốt quá trình công tác.

Theo Thiếu tướng Bùi Quang Bình, việc Đại tá Khánh được biệt phái công tác tại Thành ủy Hải Phòng trước khi được bổ nhiệm Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng cho thấy uy tín, vị thế của lực lượng công an ngày càng được nâng cao.

"Việc Phó giám đốc Nguyễn Bình Khánh đi biệt phái tại Thành ủy thể hiện uy tín của lực lượng công an ngày càng được nâng cao, đồng thời cho thấy sự tin tưởng của các cấp ủy, chính quyền đối với năng lực, vai trò của lực lượng công an trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội hiện nay", Thiếu tướng Bùi Quang Bình nhấn mạnh.