Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng năm 2026 có điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng” sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 8/5 tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố (Khu đô thị Bắc Sông Cấm - Hải Phòng) với sự tham gia của hơn 8.000 đại biểu khách mời và đông đảo nhân dân, du khách.

Ngày 5/5, Công an TP Hải Phòng đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng năm 2026.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc Công an TP khẳng định, Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng năm 2026 là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội lớn nhất của thành phố, diễn ra hằng năm.

Công an TP huy động tối đa lực lượng, phương tiện thực hiện công tác bảo đảm ANTT với mục tiêu cao nhất là giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, đặc biệt không để xảy ra cháy, nổ nghiêm trọng, ùn tắc giao thông kéo dài hay các vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến hình ảnh của thành phố và niềm tin của nhân dân.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng chủ trì hội nghị.

Để đảm bảo ANTT cho sự kiện, từ 17h - 18h30 các ngày 6,7,9/5, cơ quan công an cấm người và phương tiện trên các tuyến đường hướng về trung tâm Nhà hát lớn thành phố, gồm:

Hoàng Văn Thụ (đoạn từ ngã 4 Hoàng Văn Thụ - Trần Quang Khải đến ngã 4 Cầu Đất);

Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ ngã 4 Đinh Tiên Hoàng - Trần Quang Khải đến ngã 3 Đinh Tiên Hoàng - Trần Phú);

Trần Hưng Đạo (đoạn từ ngã 4 Trần Hưng Đạo - Lê Đại Hành đến ngã 4 Trần Hưng Đạo - Đinh Tiên Hoàng);

Trần Phú (đoạn từ ngã 4 Nguyễn Đức Cảnh - Cầu Đất đến ngã 4 Trần Phú - Nguyễn Khuyến);

Quang Trung (đoạn từ ngã 4 Quang Trung - Hoàng Văn Thụ đến ngã 3 đường sau Nhà triển lãm);

Nguyễn Đức Cảnh (đoạn từ ngã 3 giao với đường sau Nhà triển lãm);

Lê Đại Hành (đoạn từ ngã 3 Lê Đại Hành - Phan Chu Trinh đến ngã 4 Lê Đại Hành - Trần Hưng Đạo);

Cầu Đất (đoạn từ ngã 4 Cầu Đất - Hai Bà Trưng đến ngã 4 Cầu Đất - Nguyễn Đức Cảnh);

Mê Linh (đoạn từ ngã 3 Mê Linh - Quang Trung đến ngã 4 Mê Linh - Nguyễn Đức Cảnh);

Nguyễn Khuyến (đoạn từ ngã 4 Nguyễn Khuyến - Trần Phú đến ngã 3 Nguyễn Khuyến - Trần Nhật Duật).

Bên cạnh đó, các phương tiện cũng bị cấm tham gia giao thông trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Quang Trung (đoạn từ ngã 3 Trần Hưng Đạo - Lê Đại Hành đến ngã 3 Quang Trung - Mê Linh).

Khi thực hiện phương án phân luồng, điều tiết giao thông trên, người dân có thể đỗ xe tại các vị trí sau: đường Hoàng Văn Thụ (từ cánh gà bên phải Nhà hát lớn đến nút giao đường Trần Quang Khải); đường Đinh Tiên Hoàng (từ cánh gà bên trái Nhà hát lớn đến nút giao đường Trần Quang Khải);

Đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ ngã 4 Điện Biên Phủ - Trần Hưng Đạo đến ngã 3 Hoàng Diệu - Trần Hưng Đạo); đường Trần Phú (đoạn từ ngã 4 Điện Biên Phủ - Trần Phú đến ngã 3 Lê Thánh Tông - Trần Phú);

Trụ sở Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cũ, số 27 Lương Khánh Thiện; Trường THPT Ngô Quyền, số 02 Mê Linh; Trung tâm GDTX Hải Phòng, số 33 Nguyễn Đức Cảnh; Công viên thể thao Hồ Sen, số 10 Hồ Sen.

Từ 16h - 23h ngày 8/5, cơ quan công an cấm ô tô tải từ 2,5 tấn, xe khách từ 29 chỗ trở lên lưu thông trên các tuyến hướng về trung tâm tổ chức sự kiện, gồm:

Đường 359, đoạn từ ngã ba ĐT.359-đường 9C (ngã ba VSIP); đường Máng nước, đoạn từ ngã tư đường Máng nước - đường 9C; đường Đỗ Mười kéo dài, đoạn từ ngã ba Đỗ Mười - đường 9C;

Tuyến Lê Thánh Tông, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Bạch Đằng, Hùng Vương (từ ngã tư Lê Thánh Tông – Lê Lai đến ngã ba Sở Dầu);

Tuyến Lê Hồng Phong, từ ngã tư Lê Hồng Phong - Nguyễn Bỉnh Khiêm; tuyến Lạch Tray, từ ngã tư cầu vượt Lạch Tray; tuyến Hồ Sen, từ ngã tư Nguyễn Văn Linh - Võ Nguyên Giáp;

Tuyến Trần Nguyên Hãn, từ ngã tư Trần Nguyên Hãn - Tô Hiệu; đường Mới (từ ngã 5 Cơ Điện về nút giao Nam Cầu Bính) đi về phía cầu Bính; đường Hồng Bàng (từ ngã tư đền liệt sỹ Hồng Bàng về nút giao Nam Cầu Bính).

Xe tải từ 2,5 tấn, xe khách từ 29 chỗ trở lên di chuyển từ nội thành Hải Phòng đi phường Thủy Nguyên, phường Thiên Hương và ngược lại qua cầu Kiền, cầu Hoàng Gia.

CSGT rào, cấm một số tuyến đường phục vụ Lễ hội Hoa phượng đỏ. Ảnh: Vũ Quỳnh

Từ 17h - 22h ngày 8/5, cơ quan công an cấm tất cả các phương tiện qua cầu Hoàng Văn Thụ và cầu Bính (trừ xe có xe CSGT dẫn đường; xe có phù hiệu của Ban tổ chức; xe công vụ).

Tất cả các phương tiện cũng bị cấm lưu thông qua đường tỉnh 359 (đoạn từ ngã ba ĐT.359 - đường Đông Tây đến ngã tư Tân Dương); đường Đông Tây.01A; đường Bắc Nam; đường Đông Tây (đoạn từ ngã tư Đông Tây - Bắc Nam đến ngã tư Đông Tây - Đỗ Mười); đường Đỗ Mười (đoạn từ ngã tư Đỗ Mười - Đông Tây đến ngã ba Đỗ Mười - Đông Tây.01A).