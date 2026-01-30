Chiều 30/1, Công an Hà Nội cho biết, trong ngày mai tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám (phường Cửa Nam, Hà Nội) sẽ diễn ra Chương trình "Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2026".

Để đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn giao thông phục vụ chương trình nghệ thuật đặc biệt trên, Công an thành phố tiến hành tạm cấm, hạn chế phương tiện từ 14h - 24h ngày 31/1.

Các tuyến đường tạm cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông gồm: Tràng Tiền (từ Trần Quang Khải đến Ngô Quyền), Phan Chu Trinh (từ Lý Thường Kiệt đến Quảng trường Cách mạng tháng Tám), Lê Thánh Tông (từ Lý Thường Kiệt đến Quảng trường Cách mạng tháng Tám), Cổ Tân, Lý Thái Tổ (từ Quảng trường Ngân hàng Nhà nước đến Quảng trường Cách mạng tháng Tám), Ngô Quyền (từ Quảng trường Ngân hàng Nhà nước đến Hai Bà Trưng), Hai Bà Trưng (từ Ngô Quyền đến Lê Thánh Tông), Đặng Thái Thân, Phạm Ngũ Lão.

Công an Hà Nội thông báo tạm cấm một số tuyến đường để phục vụ chương trình chào năm mới. Ảnh: CACC

Tạm cấm toàn bộ xe tải thông dụng, xe tải chuyên dùng, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với xe ô tô cá nhân, xe mô tô hoạt động trên một số tuyến đường: Ngô Quyền (từ Hai Bà Trưng đến Trần Hưng Đạo), Hai Bà Trưng (từ Ngô Quyền đến Lê Duẩn), Phan Chu Trinh (từ Lý Thường Kiệt đến Trần Hưng Đạo), Lê Thánh Tông (từ Lý Thường Kiệt đến Trần Hưng Đạo), Quảng trường Ngân hàng Nhà nước, Lý Đạo Thành, Tông Đản, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Bà Triệu, Quang Trung.