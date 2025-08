Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Hải Phòng vừa ban hành nghị quyết về danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trên địa bàn. Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 29 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2025).

Theo nghị quyết, HĐND thành phố đã chấp thuận danh mục 49 công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2025, với tổng diện tích gần 1.226 ha.

Bên cạnh đó, nghị quyết cũng điều chỉnh quy mô, diện tích thu hồi đất đối với 4 dự án trên địa bàn xã Thái Sơn, huyện An Lão (nay là xã An Khánh) và xã Quang Trung, huyện An Lão (nay là xã An Quang); các phường Thiên Hương, Lê Ích Mộc và xã Việt Khê; phường Kinh Môn.

TP Hải Phòng sẽ thu hồi 250 ha đất tại các xã Gia Lộc, Gia Phúc để đầu tư khu công nghiệp.

Trong số các dự án có diện tích thu hồi lớn, đáng chú ý có: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Diệu, thu hồi 250 ha đất tại xã Gia Lộc, Gia Phúc; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Trấn Dương - Hoà Bình (khu A), giai đoạn 1, thu hồi 207,95 ha tại xã Nguyễn Bỉnh Khiêm; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thuỷ Nguyên giai đoạn 1, thu hồi 204 ha tại các phường Nam Triệu, Hoà Bình, Bạch Đằng.

HĐND thành phố Hải Phòng đã giao UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành cùng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghị quyết theo đúng quy định.

Việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất chỉ được thực hiện khi dự án đáp ứng đầy đủ điều kiện, tuân thủ trình tự, thủ tục pháp lý; bảo đảm công khai, minh bạch, sử dụng đất đúng mục đích, hiệu quả và không gây thất thoát ngân sách hay lãng phí tài nguyên.

UBND TP Hải Phòng cũng được giao rà soát thực trạng, loại bỏ khỏi danh mục các dự án không còn khả thi hoặc diện tích đất đã được thu hồi, chuyển mục đích. Đồng thời, cần chủ động chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư phù hợp và tổ chức thực hiện dự án đúng quy định.