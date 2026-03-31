Cụ thể, khu đất bị thu hồi do Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên đang quản lý, sử dụng thuộc trường hợp phải thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai. Vị trí khu đất được xác định theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số BB-538073 do Sở TN&MT TP Hải Phòng cấp năm 2010.

UBND TP Hải Phòng yêu cầu Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên khẩn trương di dời các tài sản trên khu đất tại phường Hưng Đạo trong vòng 45 ngày. Quá thời hạn, các tài sản trên đất chưa di dời được xác định không còn nhu cầu sử dụng.

Mặt khác, Công ty CP thương mại Thủy Nguyên sẽ không được bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Trường hợp Công ty CP thương mại Thủy Nguyên không chấp hành, giao UBND phường Hưng Đạo thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi.

Trước đó, Công an TP Hải Phòng tiếp nhận đơn của các hộ dân tố Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên, là chủ đầu tư Dự án khu nhà ở Anh Dũng IV (quận Dương Kinh cũ), nay là phường Hưng Đạo (TP Hải Phòng) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Nhiều hộ dân trở thành bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Trần Huy Cường thực hiện.

Tháng 7/2025, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Huy Cường (SN 1973) – nguyên Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty Thủy Nguyên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian là đại diện pháp luật của Công ty Thủy Nguyên, Trần Huy Cường đã làm thủ tục đề nghị Sở TN&MT cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các thửa đất trong dự án. Trong đó, một số thửa đất đã sang tên cho các hộ dân, còn lại đa số vẫn mang tên sở hữu là Công ty Thủy Nguyên.

Tuy nhiên, Trần Huy Cường đã mang sổ đỏ đi thế chấp tại ngân hàng để vay vốn cho công ty hoặc làm tài sản đảm bảo cho bên thứ 3 vay vốn hoặc làm hợp đồng chuyển nhượng cho một số cá nhân khác nhằm trả nợ các khoản vay.

Cơ quan điều tra xác định, tổng dư nợ tại các ngân hàng mà Cường vay vốn khoảng 910 tỷ đồng. Một số bị can khác có liên quan đến vụ án cũng đã bị Công an TP Hải Phòng khởi tố, bắt tạm giam.