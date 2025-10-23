Liên quan đến chủ trương dừng triển khai dự án Khu phức hợp Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội để mở rộng không gian công cộng và xây dựng công viên, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa báo cáo phương án thực hiện.

Theo quy hoạch năm 2015, dự án mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM (Bến Nhà Rồng) chỉ bao gồm phần diện tích gần 3 ha lân cận bảo tàng cũ.

Hiện nay, UBND TPHCM định hướng mở rộng dự án này ra toàn bộ diện tích của Khu phức hợp Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, với quy mô khoảng 32,9 ha.

Ngoài 1,4 ha đang được Bảo tàng Hồ Chí Minh quản lý, còn lại 31,4 ha thuộc ranh giới dự án Khu phức hợp Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội. Trong đó, có 29,3 ha đất trước đây do Cảng Sài Gòn thuê và 2,1 ha đất của các đơn vị, hộ gia đình khác.

Cận cảnh khu "đất vàng" dự án Khu phức hợp Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội dự kiến thu hồi để xây công trình văn hoá và công viên. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, Khu phức hợp Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông (Công ty Ngọc Viễn Đông) làm chủ đầu tư.

Dự án đã trải qua ba thủ tục pháp lý gồm: chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất. Trong khi đó, thủ tục xác định giá đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính vẫn chưa hoàn tất.

Để triển khai việc cải tạo, mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh trên khu đất thuộc dự án Khu phức hợp, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất thực hiện theo hình thức đầu tư công hoặc đối tác công tư (PPP), tức hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán, với hai giai đoạn.

Giai đoạn 1, Thành ủy TPHCM phải thông qua chủ trương chung. Sau đó, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu giải tỏa kê biên, thu hồi chủ trương đầu tư dự án và điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố. Tất cả thủ tục này dự kiến thực hiện trong tháng 10-11/2025.

Giai đoạn 2, nếu theo phương thức đầu tư công, quy trình thực hiện sẽ gồm bảy bước và dự kiến khởi công vào tháng 9/2026. Còn theo phương thức đối tác công tư, thời điểm khởi công dự kiến vào tháng 3/2026.

Khu phức hợp Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội có vị trí đắc địa, một mặt trải dài giáp sông Sài Gòn, mặt còn lại là đường Nguyễn Tất Thành (thuộc các phường 12, 13 và 18, quận 4 cũ). Đây được xem là khu “đất vàng” quy mô lớn còn sót lại, nằm cận kề trung tâm TPHCM.

Tháng 12/2016, UBND TPHCM chấp thuận cho Công ty Ngọc Viễn Đông làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng.

Về quy mô, dự án bao gồm khu nhà ở cao tầng, thương mại, dịch vụ và căn hộ (3.116 căn); 32 biệt thự ven sông; trường học từ cấp mẫu giáo đến trung học cơ sở; trạm y tế...

Tuy nhiên, sau gần 10 năm được chấp thuận chủ trương, dự án Khu phức hợp Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội vẫn chưa có động thái triển khai xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng cũng chưa hoàn tất.

Liên quan đến vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, TAND TPHCM đã kê biên dự án này. Tại phiên tòa tháng 10/2024, bà Trương Mỹ Lan đề nghị tòa án giải tỏa, kê biên dự án để khắc phục hậu quả.