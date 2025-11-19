Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hải Phòng lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 cùng các nghị quyết khác của Trung ương đều nhấn mạnh sẽ xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố thông minh, sinh thái, đáng sống. Một trong những mũi nhọn để thực hiện chiến lược này là phát triển du lịch.

Theo ông Nguyễn Minh Hùng, Hải Phòng có tiềm năng du lịch rất phong phú, trong đó có hai di sản nằm trong các quần thể di sản thế giới được UNESCO công nhận là vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà và Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Hải Phòng là thành phố có hạ tầng giao thông phát triển, với năm loại hình giao thông là đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường biển và đường hàng không, trong đó cảng hàng không quốc tế Cát Bi là một cảng hàng không quan trọng của miền Bắc, đạt tiêu chuẩn sân bay cấp 4E, đủ tiêu chuẩn đón các loại tàu bay cỡ lớn.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại hội nghị

Để phát triển du lịch bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh, việc liên kết chặt chẽ giữa ngành du lịch và hàng không là hết sức cần thiết. Hàng không không chỉ là cầu nối giao thương mà còn là "đòn bẩy" thúc đẩy tăng trưởng lượng khách, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tiếp cận các điểm đến của Hải Phòng một cách nhanh chóng và tiện lợi.

Ông Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh, hội nghị là dịp để các đại biểu cùng nhau trao đổi, thảo luận và tìm ra những giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa hai ngành, đồng thời thúc đẩy thu hút thêm nhiều đường bay mới đến Hải Phòng để tăng cường giao thương và kích cầu thu hút khách du lịch. Đây cũng là dịp mở ra cơ hội mới để phát triển du lịch Hải Phòng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút nhiều hơn nữa du khách trong và ngoài nước.

Thành phố Hải Phòng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, đối tác trong ngành hàng không và du lịch phát triển, đồng thời sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách, đầu tư nâng cấp các điểm đến để phục vụ du khách ngày càng chuyên nghiệp và chất lượng hơn.

Đại diện lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi thông tin về tình hình hoạt động và khai thác tại Cảng

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung gồm thông tin về tình hình đầu tư, nâng cấp và tình hình khai thác tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi; nhu cầu mở đường bay mới tới thành phố Hải Phòng; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện cũng như đề xuất giải pháp, chính sách hỗ trợ các hãng hàng không mở đường bay mới tới Hải Phòng; kết nối với doanh nghiệp du lịch, địa phương lân cận để xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn nhằm thu hút thị trường khách du lịch qua đường hàng không.

Theo ông Lê Huy Trường, Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, hiện tại, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi đang khai thác các đường bay nội địa trọng điểm gồm TP.HCM, Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt và Cần Thơ. Đây là các tuyến bay kết nối trực tiếp Hải Phòng với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trên cả nước. Cảng đang khai thác các đường bay quốc tế gồm: Incheon (Hàn Quốc) và các đường bay đến Trung Quốc gồm Lệ Giang, Nam Ninh, Côn Minh. Các hãng hàng không đã và đang khai thác như Vietnam Airlines, VietJet Air, Bamboo Airways, Pacific Airlines, Lucky Airlines, QingDao Airlines, Ruili Airlines, Thai AirAsia, Shenzhen Airlines. Mỗi ngày 40 đến 50 lượt cất hạ cánh ngày. Trong 10 tháng qua, số hành khách thông qua Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đạt hơn 2 triệu lượt hành khách.

Đại diện các doanh nghiệp phát biểu ý kiến

Ông Lê Huy Trường chia sẻ một số kinh nghiệm hợp tác giữa ngành hàng không và du lịch, đồng thời đề xuất một số nội dung để thu hút du khách bằng đường hàng không như tăng cường các chương trình xúc tiến du lịch tại một số thị trường trọng điểm như Thái Lan, Trung Quốc và Hàn Quốc. Hỗ trợ kết nối doanh nghiệp du lịch, lữ hành trong và ngoài nước để tạo nguồn khách ổn định, đặc biệt trong giai đoạn mở tuyến. Bên cạnh đó, cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa thành phố, sở, ban ngành với cảng hàng không, hãng hàng không trong việc xây dựng sản phẩm du lịch, liên kết tour, vé, gói kích cầu nhằm nâng cao hiệu quả khai thác của các đường bay quốc tế mới.

Thu Hằng