Phó chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường dự và chỉ đạo hội nghị đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Từ "Bình dân học vụ số" đến hạ tầng 5G xuyên suốt

Năm 2025 ghi dấu một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của thành phố Cảng. Không chỉ dừng lại ở các văn bản hành chính, tinh thần đổi mới sáng tạo đã thấm sâu vào đời sống xã hội thông qua những phong trào mang tính đại chúng như “Bình dân học vụ số” hay “Học tập số”. Đây là cách làm sáng tạo của Hải Phòng nhằm “xóa mù” kỹ năng số cho mọi tầng lớp nhân dân, từ cán bộ công chức đến người lao động, tạo nên một nền tảng xã hội số vững chắc.

Song song với việc nâng cao nhận thức, "phần cứng" cho chuyển đổi số cũng được đầu tư tương xứng. Tính đến cuối năm 2025, Hải Phòng dự kiến sẽ có tới 1.329 trạm BTS 5G, hướng tới mục tiêu phủ sóng 100% các khu đô thị vào năm 2030. Hạ tầng viễn thông, điện toán đám mây và kho dữ liệu dùng chung đang trở thành "xương sống" để vận hành chính quyền số và kinh tế số một cách trơn tru.

"Trải thảm đỏ" bằng cơ chế đặc thù

Một trong những điểm nhấn ấn tượng nhất trong báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng chính là việc cụ thể hóa các cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 226/2025/QH15 của Quốc hội. Thành phố đã ban hành hàng loạt nghị quyết mang tính đột phá, tập trung vào các lĩnh vực "nóng" như vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI).

Các chính sách ưu đãi về đất đai, thuế và hỗ trợ tài chính không hoàn lại cho doanh nghiệp khoa học công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo đã tạo ra một lực hút lớn. Đặc biệt, việc phê duyệt đề án thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố Hải Phòng là một bước đi táo bạo, minh chứng cho quyết tâm đồng hành cùng các startup và dự án công nghệ rủi ro cao nhưng tiềm năng lớn.

Những con số biết nói

Vị thế của Hải Phòng trên bản đồ đổi mới sáng tạo quốc gia được khẳng định qua chỉ số PII năm 2025 đạt 58,09 điểm, xếp thứ 4 toàn quốc. Trong đó, trụ cột Thể chế dẫn đầu cả nước với 79,55 điểm, cho thấy tính năng động và quyết liệt của chính quyền địa phương trong việc cải cách.

Thành phố cũng đã triển khai thành công 17/25 nhiệm vụ tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW và đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ còn lại. Trong lĩnh vực kinh tế, các ngành mũi nhọn như cơ khí chế tạo, điện tử, hóa chất và cảng biển thông minh đang được áp dụng lộ trình đổi mới công nghệ đến năm 2035 để nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh.

Khát vọng vươn tầm quốc tế

Không chỉ gói gọn trong không gian nội địa, Hải Phòng tích cực mở rộng "cánh cửa" ra thế giới. Các đoàn công tác của thành phố đã có mặt tại những "thủ phủ" công nghệ hàng đầu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Singapore để học hỏi mô hình vườn ươm, trung tâm R&D và kết nối với các quỹ đầu tư quốc tế.

Mục tiêu trong năm 2026 và những năm tiếp theo của Hải Phòng là rất rõ ràng: Xây dựng thành phố trở thành trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ biển. Với nguồn lực đầu tư hơn 407 tỷ đồng cho KHCN và chuyển đổi số trong năm qua, cùng đội ngũ hơn 390 tiến sĩ đang công tác tại các cơ sở nghiên cứu, đại học, Hải Phòng đang sở hữu nội lực dồi dào để thực hiện khát vọng này.

Tuy nhiên, con đường phía trước vẫn còn những nút thắt cần tháo gỡ. Thành phố đang kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn cụ thể hơn về tiêu chí công nhận "Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo" và các định mức chi cho KHCN để địa phương có thể tự tin triển khai mạnh mẽ hơn nữa.

Với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của người dân thông qua những phong trào thi đua đột phá, Hải Phòng đang vững vàng tiến vào "kỷ nguyên vươn mình", khẳng định vị thế một đô thị cảng xanh, văn minh, hiện đại và là động lực phát triển KHCN hàng đầu của khu vực phía Bắc.

Huy Nam