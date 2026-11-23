Hải Phòng tăng cường hợp tác với Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST), hướng tới hình thành Trung tâm Công nghệ KIST - HaiPhong Techhub, tạo động lực phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố.

Sáng 21/11, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST) tổ chức Hội nghị thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và phát triển (R&D) Hải Phòng - Viện KIST. Hội nghị do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng Nguyễn Cao Thắng và TS. Sang Rok Oh, Chủ tịch Viện KIST, đồng chủ trì.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Cao Thắng nhấn mạnh, Hải Phòng hiện có quy mô kinh tế đứng thứ ba cả nước, đồng thời xếp thứ ba về Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII). Đây là nền tảng quan trọng để thành phố tiếp tục phát huy lợi thế, xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực thúc đẩy tăng trưởng, gắn với triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng Nguyễn Cao Thắng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Sau một năm triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, hợp tác Hải Phòng - KIST đã đạt được những kết quả bước đầu trong trao đổi đoàn công tác, đào tạo nguồn nhân lực, kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ.

Trong khuôn khổ Techfest Hải Phòng 2026, hai bên cũng phối hợp tổ chức hội thảo giới thiệu các giải pháp công nghệ mới trong lĩnh vực dược liệu và nông nghiệp thông minh. Phiên kết nối cung - cầu công nghệ thu hút hơn 100 đại biểu, với 21 phiên giao thương trực tiếp giữa doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam, qua đó có 4 biên bản ghi nhớ chuyển giao công nghệ được ký kết.

Một số dự án nghiên cứu chung tiếp tục được thúc đẩy. Trong đó, dự án Trung tâm Tài nguyên sinh thái xử lý chất thải hữu cơ tại Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ trình Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) xem xét hỗ trợ.

Tiến sĩ Sang Rok Oh - Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc phát biểu Đề dẫn tại Hội nghị.

Tại hội nghị, một trong những nội dung trọng tâm được hai bên thảo luận là đề xuất thành lập Trung tâm Công nghệ KIST - Hải Phòng (KIST - HaiPhong Techhub), trực thuộc Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Ứng dụng khoa học - công nghệ Hải Phòng. Trung tâm được định hướng hoạt động theo mô hình tinh gọn, trên cơ sở phối hợp và chia sẻ nguồn lực giữa thành phố với Viện KIST.

Techhub sẽ đóng vai trò đầu mối thường trực điều phối hợp tác kỹ thuật; kết nối kho công nghệ, sáng chế của Viện KIST với nhu cầu đổi mới công nghệ của doanh nghiệp Hải Phòng; đồng thời thúc đẩy hình thành các nhóm nghiên cứu chung giữa chuyên gia Hàn Quốc với các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp thành phố. Các lĩnh vực ưu tiên gồm y - sinh, dược liệu biển, vật liệu tiên tiến, công nghệ biển và công nghệ xanh.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Nguyễn Cao Thắng trao quà lưu niệm cho TS. Sang Rok Oh - Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc.

Kết thúc hội nghị, hai bên thống nhất tiếp tục hoàn thiện quy chế vận hành Techhub, cụ thể hóa kế hoạch hợp tác năm 2027, tăng cường kết nối chuyên gia với doanh nghiệp và thúc đẩy triển khai các dự án R&D, chuyển giao công nghệ. Qua đó, từng bước đưa quan hệ hợp tác Hải Phòng - Viện KIST đi vào chiều sâu, khai thác hiệu quả nguồn lực khoa học và công nghệ quốc tế, góp phần nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Linh Giang