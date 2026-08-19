Chiều 18/8, Bộ Công Thương tổ chức Lễ công bố Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện các hiệp định thương mại tự do của các địa phương năm 2025 (FTA Index 2025). Theo kết quả công bố, Hải Phòng cùng Đồng Nai, Tuyên Quang, TP.HCM và Hà Nội thuộc nhóm “Tốt nhất” cả nước. Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Hoàng Minh Cường đại diện thành phố tham dự và nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các địa phương. Ảnh: Nguyễn Nam

Phát biểu tại sự kiện, ông Hoàng Minh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, năm 2025 là năm đặc biệt khi Hải Phòng vừa thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, vừa ứng phó với những biến động nhanh của thị trường và chính sách thương mại quốc tế. Trong bối cảnh đó, thành phố vẫn duy trì đà tăng trưởng cao và đạt nhiều kết quả nổi bật.

GRDP của Hải Phòng tăng 11,81%, đứng thứ hai cả nước và dẫn đầu các thành phố trực thuộc Trung ương. Thành phố cũng là địa phương duy nhất duy trì tăng trưởng hai con số trong 11 năm liên tiếp. Quy mô nền kinh tế đạt khoảng 734.420 tỷ đồng, tương đương 29,3 tỷ USD, đứng thứ ba cả nước.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 91,72 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 50,14 tỷ USD, tăng 8,5% so với năm 2024 và vượt kế hoạch. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt khoảng 213 triệu tấn, tăng hơn 12%, tiếp tục khẳng định vai trò cửa ngõ xuất nhập khẩu và trung tâm logistics quan trọng của khu vực phía Bắc.

Ông Hoàng Minh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Nguyễn Nam

Cùng với tăng trưởng kinh tế, chất lượng điều hành của chính quyền Hải Phòng tiếp tục được cộng đồng doanh nghiệp và người dân ghi nhận. Thành phố dẫn đầu cả nước về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và nằm trong nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tiêu biểu theo PCI năm 2025.

Theo lãnh đạo TP Hải Phòng, kết quả FTA Index đến từ việc Hải Phòng kiên trì thực hiện ba định hướng: tăng cường vai trò chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và phối hợp liên ngành; lấy doanh nghiệp làm trung tâm, lấy trải nghiệm của doanh nghiệp làm thước đo; đồng thời gắn mở rộng thị trường với nâng cao năng lực nội tại và phát triển bền vững.

Thời gian tới, Hải Phòng xác định FTA Index không chỉ là công cụ đánh giá thứ hạng mà còn là công cụ quản trị và cải cách. Thành phố đặt mục tiêu giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu, hướng tới nhóm 3 địa phương có kết quả FTA Index cao nhất cả nước; tiếp tục số hóa quy trình, cấp C/O điện tử theo mô hình “5 tại chỗ”, tăng cường cảnh báo về quy tắc xuất xứ, phòng vệ thương mại và các tiêu chuẩn mới.

TP Hải Phòng nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương do đạt kết quả tốt nhất trong việc đánh giá thực hiện các Hiệp định thương mại tự do FTA Index năm 2025 đối với hoạt động tuyên truyền, phổ biến. Ảnh: Nguyễn Nam

Hải Phòng cũng sẽ phát huy lợi thế cảng nước sâu Lạch Huyện, các khu kinh tế, khu công nghiệp, hệ thống logistics và Khu thương mại tự do thế hệ mới để đa dạng hóa thị trường, nâng tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu. Việc thực thi FTA sẽ được gắn chặt với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

FTA Index 2025 được Bộ Công Thương xây dựng trên cơ sở khảo sát 4.066 doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại 34 tỉnh, thành phố. Kết quả cho thấy nhận thức và khả năng tiếp cận FTA của doanh nghiệp tiếp tục được cải thiện, tạo nền tảng để các địa phương nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế.

Với những kết quả đạt được, Hải Phòng tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những địa phương dẫn đầu về hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời đặt mục tiêu biến các ưu đãi từ FTA thành động lực thực chất cho tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Linh Giang