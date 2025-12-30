Những lợi thế đặc biệt của doanh nghiệp Việt

Bà Nguyễn Thị Phương Uyên, Giám đốc Marketing Alibaba Việt Nam cho biết, trong mắt các nhà mua hàng quốc tế, Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế khác biệt.

“Việc sở hữu 17 FTA với trên 60 quốc gia và vùng lãnh thổ tạo lợi thế đặc biệt giúp hàng Việt vượt qua các “rào cản” xuất khẩu và thuế quan. Ngay cả khi các thị trường lớn như Mỹ gia tăng áp lực về thuế, hàng Việt vẫn giữ được mức thuế ưu đãi từ 0 - 5% khi xuất khẩu vào các quốc gia thành viên ký kết FTA. Lợi thế về chi phí là yếu tố cốt lõi tạo nên sức mạnh cạnh tranh trên thị trường”, bà Uyên nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Phương Uyên, Giám đốc Marketing Alibaba Việt Nam chia sẻ tại hội thảo “Xu hướng thương mại điện tử 2026: Xây dựng và bảo vệ thương hiệu trong kỷ nguyên mới”.

Bên cạnh lợi thế về chi phí, Việt Nam còn “ghi điểm” với các nhà mua hàng quốc tế bởi chính sách của Chính phủ và môi trường kinh doanh thân thiện. Khi doanh nghiệp nước ngoài tới giao thương, họ luôn cảm nhận được sự "mở cửa" và hỗ trợ nhiệt tình.

Nhiều chuyên gia nhận định, trong “làn sóng” dịch chuyển kinh tế toàn cầu, Việt Nam đang nổi bật lên như một quốc gia hội tụ đủ 3 yếu tố then chốt: hiệu quả chi phí, nguồn cung đặc thù và chính sách thương mại thân thiện. Sự kết hợp hoàn hảo này tạo nên một lực đẩy mạnh mẽ, đưa hàng Việt tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Nhờ đó, các ngành hàng chủ lực đã có tốc độ tăng trưởng "thần tốc". Từ lĩnh vực làm đẹp, thời trang, phụ kiện đến thực phẩm, đồ uống và nội thất…, doanh nghiệp Việt đang ghi nhận những con số bứt phá ấn tượng. Tốc độ tăng trưởng vượt bậc được duy trì liên tục suốt 12 tháng của năm 2024 và kéo dài đến tận tháng 3/2025, thậm chí đạt mức 3 chữ số ở nhiều thời điểm.

Từ lâu nay, Việt Nam tự hào với vị thế Top 3 thế giới về những sản phẩm mang đậm đặc thù quốc gia như gạo, cà phê, hạt điều. Giờ đây, danh sách ấy còn được nối dài bởi những đặc sản vùng miền như thanh long, sầu riêng, xoài...

Đặc biệt, Việt Nam đang ghi dấu ấn mạnh mẽ trong mắt khách hàng quốc tế với những sản phẩm làm từ nguyên liệu thân thiện môi trường như cây, cỏ, lá... Những sản phẩm lợi thế độc đáo này đang đồng hành cùng ngành đồ gỗ nội thất vươn tầm thế giới.

Giờ đây, thế giới nhìn nhận Việt Nam như một trung tâm sản xuất với nhân công kỹ thuật cao, có khả năng tạo ra những sản phẩm tinh xảo, chất lượng chứ không chỉ còn là một địa điểm có lợi thế nhân công giá rẻ.

Một nhà mua hàng Mỹ khi đến Việt Nam không giấu sự ngỡ ngàng trước khả năng phản hồi nhanh và chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp Việt. Với ông, các sản phẩm "Make in Vietnam" hoàn toàn có lợi thế cạnh tranh sòng phẳng với bất kỳ nhà cung cấp nào khác trên thế giới.

Thương mại điện tử B2B: “Đường cao tốc” mới

Trong bối cảnh hậu đại dịch Covid-19, thương mại điện tử B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp) đã nổi lên như một phương thức xuất khẩu xuyên biên giới đầy tiềm năng.

Theo công bố từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ cách đây ít lâu, những doanh nghiệp tham gia thương mại điện tử B2B có khả năng đạt mức độ tăng trưởng 2 con số liên tục trong 5 năm 2022-2024 (trung bình ở mức 14,5%), và thương mại B2B có khả năng đạt mức tổng kim ngạch giao dịch 36.000 tỷ USD.

Còn theo khảo sát do Alibaba.com thực hiện năm 2024 với hơn 1000 nhà mua hàng B2B quốc tế, vừa được công bố trong năm 2025, có tới 83% nhà mua hàng B2B ưa chuộng việc đặt hàng và thanh toán qua thương mại điện tử; 74% nhà mua hàng B2B thuộc thế hệ sinh từ năm 1981 - 1986 đang tập trung tìm kiếm nhà cung cấp nền tảng thương mại điện tử B2B mang lại trải nghiệm giống như tiêu dùng cá nhân (chẳng hạn chọn sản phẩm bằng hình ảnh, có khuyến nghị dựa trên nhu cầu tìm kiếm...).

“Hiện đang có nhiều thành phần kinh tế tham gia thương mại điện tử B2B. Nhà bán hàng tham gia thương mại điện tử B2B sẽ có khả năng đạt mức tăng trưởng cao hơn so với mức bình thường. Doanh nghiệp Việt nào cảm thấy nhu cầu thị trường nội địa suy giảm hoặc bản thân muốn có sự tăng trưởng vượt bậc thì hãy bắt ngay lấy xu hướng mới, đó là thương mại điện tử B2B”, bà Uyên khuyến nghị.