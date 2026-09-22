Sáng 22/9/2026, Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Gia Viên, TP. Hải Phòng) đã tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Tiếng Anh “Thắp sáng đam mê Tiếng Anh” kết hợp với chương trình “Vui hội Trung thu năm 2026”.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Hải Phòng đang chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và tăng cường năng lực ngoại ngữ cho thế hệ trẻ, trong đó tiếng Anh được xác định là một trong những nền tảng quan trọng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ “Thắp sáng đam mê tiếng Anh”

Hoạt động là bước cụ thể hóa Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045” do Chính phủ phê duyệt, đồng thời tạo thêm môi trường để học sinh sử dụng tiếng Anh thường xuyên, tự nhiên ngay từ bậc tiểu học.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Phạm Thị Diện - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo lập môi trường để học sinh sử dụng tiếng Anh thường xuyên, tự nhiên và tự tin.

Bà Phạm Thị Diện, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An nhấn mạnh nội dung tạo môi trường để học sinh sử dụng tiếng Anh thường xuyên, tự tin trong học tập và giao tiếp

Với sự tham dự của đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn Hải Phòng cùng hơn 2.000 cán bộ, giáo viên và học sinh, lễ ra mắt câu lạc bộ không chỉ là một hoạt động ngoại khóa mà còn cho thấy sự quan tâm của nhà trường đối với việc xây dựng môi trường học tập ngoại ngữ cho học sinh cấp tiểu học.

Câu lạc bộ được xây dựng với nhiều hình thức sinh hoạt phong phú như “Hộ chiếu tiếng Anh”, sân chơi trí tuệ, cuộc thi hùng biện, giao lưu văn nghệ và các hoạt động trải nghiệm. Qua đó, các em học sinh có cơ hội rèn luyện đồng thời bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, từng bước chuyển kiến thức trên lớp thành khả năng giao tiếp và phản xạ trong thực tế.

Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An tự tin giao lưu, thể hiện khả năng sử dụng tiếng Anh

Bên cạnh các hoạt động giao lưu học thuật, chương trình còn lắng đọng với tinh thần nhân văn sâu sắc. Ban Tổ chức đã trao tặng 12 phần quà ý nghĩa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên trong học tập.

Đại diện nhà trường và nhà tài trợ trao quà tặng 12 học sinh vượt khó, học giỏi

Sự kiện ra mắt câu lạc bộ “Thắp sáng đam mê Tiếng Anh” kết hợp Vui hội Trung thu năm 2026 của Trường Tiểu học Chu Văn An không chỉ là một đêm hội phá cỗ trọn vẹn mà còn là cột mốc khởi đầu, biến tiếng Anh từ một môn học thuần túy trở thành công cụ giao tiếp quen thuộc, giúp các em học sinh vững tin bước ra thế giới.

Định hướng này cũng phù hợp với quá trình Hải Phòng đẩy mạnh hội nhập, mở rộng giao lưu và hợp tác với các đối tác, doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài. Việc tạo dựng môi trường sử dụng tiếng Anh thường xuyên trong trường học vì thế không chỉ phục vụ mục tiêu nâng cao năng lực ngoại ngữ, mà còn góp phần chuẩn bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết để học tập, giao lưu và làm việc trong môi trường quốc tế.

Từ những mô hình cụ thể như Câu lạc bộ “Thắp sáng đam mê tiếng Anh” tại Trường Tiểu học Chu Văn An, định hướng phát triển giáo dục và ngoại ngữ của Hải Phòng đang được cụ thể hóa từ nhà trường, tạo nền tảng cho một thế hệ học sinh tự tin, năng động và sẵn sàng hội nhập.

Cao Linh Giang