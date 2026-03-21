3 học sinh ở TPHCM đạt điểm cao nhất thế giới môn Toán

Trần Việt Hoàng, cựu học sinh Trường Tiểu học Tân Sơn Nhì, hiện là học sinh lớp 6 Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa, xuất sắc đạt điểm cao nhất thế giới môn Toán cấp tiểu học. “Em cảm thấy rất vui và tự hào khi nhận được kết quả”, Hoàng nói và cho biết việc theo học chương trình tiếng Anh tích hợp từ lớp 1 giúp em xây dựng nền tảng vững chắc, đặc biệt trong việc tiếp cận Toán và Khoa học bằng tiếng Anh.

Trần Việt Hoàng, học sinh lớp 6 Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa đạt điểm cao nhất thế giới môn Toán cấp tiểu học chương trình tiếng Anh tích hợp.

Ở bậc học cao hơn, Nguyễn Minh Khôi, học sinh lớp 11 Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, có kết quả xuất sắc trong kỳ thi chứng chỉ tú tài quốc tế iGCSE, đạt loại Giỏi ở cả 3 môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh.

Khôi cho biết đây là kỳ thi có độ khó cao, vì vậy kết quả đạt được là minh chứng cho quá trình nỗ lực trong nhiều năm theo học chương trình tiếng Anh tích hợp từ lớp 6.

Em cho rằng, việc học Toán và Khoa học bằng tiếng Anh không chỉ giúp củng cố kiến thức mà còn trang bị các kỹ năng quan trọng như tư duy phản biện, thuyết trình và làm việc nhóm. Đây cũng là lợi thế lớn giúp em tự tin hơn trong kế hoạch du học và hành trình học tập tương lai.

Cùng đạt kết quả loại Giỏi ở cả 3 môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh trong kỳ thi iGCSE, Nguyễn Ngọc Phương Khanh, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, cho rằng thành tích này giúp em thêm tự tin vào khả năng học tập bằng tiếng Anh.

“Các giờ học ứng dụng công nghệ giúp em tiếp cận kiến thức mới và tự tin đọc tài liệu quốc tế”, nữ sinh chia sẻ. Với Khanh, đây chính là hành trang quan trọng để tiếp tục theo đuổi các mục tiêu học tập cao hơn trong tương lai.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM: Sẽ nhân rộng chương trình tiếng Anh tích hợp

Tại Lễ trao Chứng chỉ Phổ thông Quốc tế Pearson Edexcel 2025 sáng 21/3, EMG Education cho biết, trong năm 2025, học sinh các khối lớp 5, 9 và 11 đã tham dự các kỳ thi quốc tế iPrimary, iLowerSecondary và iGCSE của Pearson Edexcel. Kỳ thi năm nay có 11 học sinh đạt giải Outstanding Pearson Learner Awards (OPLA) - giải thưởng danh giá dành cho những thí sinh xuất sắc nhất toàn cầu.

Đáng chú ý, Việt Nam có 5 năm liên tiếp có học sinh đạt điểm Toán cao nhất thế giới cấp tiểu học trong kỳ thi này, năm nay là em Trần Việt Hoàng. Bên cạnh đó, 15 học sinh được trao giải Excellence Awards, ghi nhận thành tích xuất sắc toàn diện ở 3 môn Tiếng Anh, Toán và Khoa học.

Kết quả chung của học sinh chương trình cao hơn mức trung bình toàn cầu. Ở cấp THPT iGCSE, 100% học sinh đạt từ mức Đạt trở lên ở cả 3 môn Tiếng Anh, Toán và Khoa học.

Đáng chú ý, 85% học sinh đạt mức giỏi môn Toán (7-9 theo thang điểm Pearson Edexcel), cao hơn mức 55% của học sinh toàn cầu; trong đó 30% đạt điểm tuyệt đối. Ở môn Tiếng Anh, 84% học sinh đạt mức Khá - Giỏi.

Chương trình Tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 đã được triển khai 11 năm ở TPHCM, với các môn Toán, Khoa học được giảng dạy bằng tiếng Anh. Đây được xem là mô hình có thể nhân rộng.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho rằng, chương trình cho thấy hiệu quả trong việc kết hợp giáo dục trong nước và quốc tế, giúp học sinh nâng cao năng lực ngoại ngữ và tiếp cận chuẩn học thuật toàn cầu.

"Có thể nói chương trình là một trong những điểm sáng của quá trình 50 năm (1975-2025) xây dựng và phát triển giáo dục thành phố, khẳng định tinh thần dám làm, dám đổi mới, giữ vững vị trí một trong những đầu tàu phát triển giáo dục chung của cả nước”, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM bày tỏ.

Thời gian tới, TPHCM sẽ mở rộng triển khai chương trình ở khu vực 2 và 3, qua đó thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các khu vực, hiện thực hóa mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho học sinh toàn thành phố.