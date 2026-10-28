Cục Hải quan vừa có công văn gửi Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị phối hợp giải quyết những vướng mắc trong kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em nhập khẩu, giúp doanh nghiệp giảm chi phí lưu kho và sớm hoàn tất thủ tục thông quan.

Doanh nghiệp tăng chi phí lưu kho vì chậm kiểm định

Doanh nghiệp nhập khẩu đồ chơi trẻ em đang gặp khó do thời gian lấy mẫu, thử nghiệm và cấp chứng nhận kéo dài, khiến hàng hóa phải lưu kho chờ kết quả. Trước thực trạng này, Cục Hải quan đã có công văn số 23337/CHQ-GSQL ngày 22/10/2026 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, đề nghị phối hợp giải quyết những vướng mắc trong kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em nhập khẩu, hạn chế tình trạng hàng hóa ùn lại tại kho, phát sinh chi phí cho doanh nghiệp.

Lực lượng hải quan kiểm tra đồ chơi trẻ em nhập khẩu. Ảnh: Hải quan cung cấp

Trước đó, Cục Hải quan cũng nhận được công văn số 78/CV-VLA ngày 29/9/2026 của Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) phản ánh tình trạng kiểm tra chất lượng mặt hàng này kéo dài.

Theo VLA, doanh nghiệp phải chờ cơ quan chức năng lấy mẫu, thử nghiệm và cấp chứng nhận chất lượng. Trong khi đó, một số lô hàng đã được đưa về bảo quản nhưng chưa có kết quả kiểm tra để hoàn tất thủ tục thông quan. Việc chờ đợi kéo dài khiến chi phí lưu kho tăng, ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp.

Vướng xác nhận thời gian kiểm tra kéo dài

Theo điểm a.1 khoản 5 Điều 32 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 17 Điều 1 Thông tư số 121/2025/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với hàng hóa được đưa về bảo quản theo đề nghị của người khai hải quan, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành cho cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đưa hàng về bảo quản.

Quy định cũng có ngoại lệ đối với trường hợp cơ quan kiểm tra chuyên ngành đã gửi kết luận kiểm tra cho cơ quan Hải quan hoặc việc kiểm tra kéo dài được cơ quan kiểm tra chuyên ngành xác nhận.

Tuy nhiên, theo phản ánh của VLA, việc đề nghị xác nhận thời gian kiểm tra kéo dài vẫn gặp khó khăn. Điều này khiến doanh nghiệp lúng túng khi hoàn thiện hồ sơ, đồng thời gây vướng mắc cho cơ quan Hải quan trong quá trình theo dõi, xử lý các lô hàng đang chờ kết quả kiểm tra.

Thực tế trên đặt ra yêu cầu cần tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan, nhất là trong việc xác nhận tình trạng kiểm tra đối với những lô hàng chưa thể hoàn thành đúng thời hạn.

Đề nghị rà soát hồ sơ, xử lý các lô hàng tồn đọng

Để tháo gỡ vướng mắc, Cục Hải quan đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các cơ quan kiểm tra chuyên ngành, tổ chức đánh giá sự phù hợp rà soát hồ sơ và tiến độ kiểm tra, đồng thời xác nhận việc kiểm tra kéo dài đối với những trường hợp thực tế phát sinh.

Việc xác nhận cần được cung cấp cho doanh nghiệp và cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai, làm cơ sở xử lý hồ sơ theo quy định.

Cục Hải quan đồng thời đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các đơn vị liên quan xem xét, giải quyết kiến nghị của VLA theo thẩm quyền, tập trung vào những khâu có thể gây chậm trễ như tiếp nhận hồ sơ, bố trí lấy mẫu, thử nghiệm và cấp chứng nhận.

Đối với các lô hàng đang chờ kết quả kiểm tra chất lượng, các đơn vị cần hướng dẫn phương án xử lý hồ sơ phù hợp, giúp doanh nghiệp sớm hoàn thành thủ tục thông quan.

Theo Cục Hải quan, phối hợp tháo gỡ các vướng mắc trong kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu sẽ góp phần giảm chi phí phát sinh cho doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ cơ quan Hải quan theo dõi, xử lý hàng hóa đưa về bảo quản đúng quy định, tạo thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu và kinh doanh.

Tiến Dũng