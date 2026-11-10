Trong 10 tháng năm 2026, toàn ngành Hải quan phát hiện, bắt giữ và xử lý 18.825 vụ vi phạm, với tổng trị giá hàng hóa ước tính hơn 20.463 tỷ đồng. Đáng chú ý, lực lượng chức năng thu giữ hơn 2 tấn ma túy các loại.

Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp ngày 9/11. Ảnh: Cục Hải quan.

Theo thông tin Cục Hải quan công bố ngày 10/11, trong tháng 10/2026 (từ ngày 15/9 đến 14/10), toàn ngành phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.757 vụ vi phạm, với trị giá hàng hóa ước tính 2.466,8 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 2 vụ, chuyển nguồn tin, kiến nghị khởi tố 20 vụ.

Lũy kế từ ngày 15/12/2025 đến 14/10/2026, số vụ vi phạm được phát hiện, bắt giữ và xử lý lên tới 18.825 vụ, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 20.463,6 tỷ đồng.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, riêng tháng 10, ngành Hải quan phối hợp với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 9 vụ, 8 đối tượng. Lũy kế 10 tháng, các lực lượng đã phát hiện, bắt giữ 148 vụ, 297 đối tượng, thu giữ 2.053kg ma túy các loại.

Bên cạnh công tác chống buôn lậu, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm. Trong tháng 10, số thu đạt 46.449 tỷ đồng, nâng tổng thu 10 tháng lên 447.362 tỷ đồng, bằng 99,2% dự toán năm (451.000 tỷ đồng). Cùng thời gian này, toàn ngành thu hồi và xử lý nợ thuế đạt 2.352,2 tỷ đồng.

Tại Hội nghị giao ban ngày 9/11, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ yêu cầu toàn ngành tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ ngân sách; tăng cường kiểm tra trị giá, mã số, xuất xứ hàng hóa, kịp thời phát hiện và xử lý hành vi gian lận.

Đặc biệt, ngành Hải quan phải tập trung đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và ma túy trong dịp cuối năm; triển khai các kế hoạch cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, tập trung vào các tuyến, địa bàn và mặt hàng trọng điểm.

Cục trưởng cũng yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, giảm thời gian thông quan và chi phí tuân thủ.

Song song với đó, ngành Hải quan tiếp tục chuẩn bị nguồn lực triển khai hệ thống công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số, mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 3; duy trì các hệ thống công nghệ thông tin hoạt động ổn định, an toàn.

Người đứng đầu ngành Hải quan nhấn mạnh yêu cầu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời nhân rộng các sáng kiến, mô hình hiệu quả trong cải cách và chuyển đổi số.

Tiến Dũng