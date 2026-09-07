Chiều 7/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) phối hợp với Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Cục Nghiệp vụ và Pháp luật (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) và Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) tổ chức Hội nghị trao đổi thông tin giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy cấp Trung ương quý II năm 2026.

Theo thông tin tại hội nghị, trong quý II, tình hình tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp trên các tuyến biên giới, đường biển, hàng không, chuyển phát nhanh và tại địa bàn nội địa.

Các đường dây tội phạm có xu hướng hoạt động xuyên quốc gia, liên tuyến, liên tỉnh; phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Tội phạm triệt để lợi dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội và các hình thức giao dịch, vận chuyển "phi tiếp xúc" nhằm che giấu hành vi.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: C04

Đáng chú ý, hiện số người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện và người bị quản lý sau cai trên cả nước ở mức gần 300.000 người. Vi phạm pháp luật về ma túy trong một bộ phận công nhân, người lao động, chủ thầu, cai thầu có chiều hướng gia tăng.

Cơ quan chức năng cũng ghi nhận một số nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trong ngành giải trí và cả cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật về ma túy, gây bức xúc trong dư luận.

Đấu tranh thành công hơn 17.600 vụ, bắt giữ gần 35.400 đối tượng

Trước diễn biến trên, các lực lượng chuyên trách đã tăng cường phối hợp, trao đổi, xác minh và xử lý thông tin, nâng cao hiệu quả hiệp đồng trong đấu tranh với các đường dây tội phạm.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã đấu tranh thành công hơn 17.600 vụ, bắt giữ gần 35.400 đối tượng.

Tang vật thu giữ gồm 99,8kg heroin, 30kg cocaine, 407kg cần sa, 953kg và gần 900.000 viên ma túy tổng hợp, 1,16 tấn ketamine, 50 tấn caffein cùng 116kg các loại ma túy khác.

Các đơn vị ký quy chế phối hợp về phòng, chống ma túy. Ảnh: C04

Riêng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì, phối hợp với công an các đơn vị, địa phương phát hiện, bắt giữ 26 vụ với hơn 1.000 đối tượng. Trong đó, đơn vị phối hợp với lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển đấu tranh 8 vụ.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp phát hiện 487 vụ, bắt 915 đối tượng, thu giữ 1,6 tấn ma túy các loại, 49 tấn caffein và phá nhổ 958 cây thuốc phiện.

Cảnh sát biển phối hợp đấu tranh 74 vụ án, bắt 561 đối tượng, thu giữ hơn 15kg heroin, gần 1,2 tấn ma túy tổng hợp và gần 70g cần sa.

Trong khi đó, lực lượng hải quan chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ 95 vụ với 233 đối tượng, thu giữ khoảng 677kg ma túy các loại.

Nổi bật trong công tác phối hợp là vụ triệt phá đường dây vận chuyển trái phép ma túy trên biển, thu giữ hơn 1,1 tấn ma túy tổng hợp. Theo cơ quan chức năng, đây là vụ án phối hợp đấu tranh trên biển có lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay.

Tại hội nghị, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã ký quy chế phối hợp về phòng, chống ma túy.