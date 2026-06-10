Tại buổi cung cấp thông tin báo chí của Cục Hải quan, phóng viên phản ánh tình trạng buôn lậu đường vẫn diễn biến phức tạp trong bối cảnh giá đường trong nước đang giảm sâu.

Theo thông tin từ Hiệp hội Mía đường Việt Nam, nhiều doanh nghiệp sản xuất đường trong nước thời gian qua liên tục phải điều chỉnh giảm giá bán nhằm giải phóng hàng tồn kho nhưng vẫn gặp khó khăn trong cạnh tranh với nguồn đường nhập lậu có giá thấp.

Tình trạng đường thẩm lậu vào thị trường không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn tạo áp lực lớn đối với ngành mía đường trong nước, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và thu nhập của người nông dân trồng mía.

Từ thực tế trên, phóng viên đề nghị lãnh đạo Cục Hải quan cho biết các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường kiểm soát mặt hàng đường nhập lậu, đồng thời đẩy mạnh phối hợp với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường và chính quyền địa phương để ngăn chặn hiệu quả các đường dây buôn lậu, góp phần bảo vệ sản xuất trong nước và quyền lợi của người trồng mía.

Trả lời nội dung này, ông Trần Đức Hùng - Phó Cục trưởng Cục Hải quan cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát toàn diện tình hình, tăng cường kiểm soát các tuyến, địa bàn trọng điểm và triển khai các giải pháp quyết liệt hơn đối với mặt hàng đường nhập lậu trong thời gian tới.

Ông Trần Đức Hùng - Phó Cục trưởng Cục Hải quan. Ảnh: HQCC

Theo Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan), mặt hàng đường tiếp tục là một trong những mặt hàng tiềm ẩn nguy cơ buôn lậu cao do chênh lệch giá giữa các thị trường và lợi nhuận lớn từ hoạt động vận chuyển trái phép.

Thực tế cho thấy, hoạt động vận chuyển trái phép đường kính có xuất xứ nước ngoài vẫn diễn ra tại một số địa bàn trọng điểm, đặc biệt là khu vực biên giới Việt Nam - Lào thuộc tỉnh Quảng Trị.

Tuyến sông Sê Pôn kéo dài hơn 15km qua các xã Lao Bảo, Tân Thành và Tân Long tiếp tục là điểm nóng về buôn lậu. Các đối tượng thường thuê người sử dụng đò máy cải tiến vận chuyển hàng hóa dọc sông, lợi dụng đêm tối, thời tiết xấu và địa hình phức tạp để đưa hàng lậu vào nội địa.

Sau khi tập kết tại các kho hàng gần biên giới, đường nhập lậu được vận chuyển bằng xe thồ, xe kéo hoặc gùi cõng qua các đường mòn, lối mở, rồi tiếp tục đưa lên xe tải, xe khách vận chuyển sâu vào nội địa tiêu thụ.

Ông Đặng Thanh Dũng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu cho biết các đối tượng ngày càng manh động và tinh vi hơn. “Thậm chí, các đối tượng bố trí người theo dõi mọi hoạt động của lực lượng hải quan 24/24 giờ để kịp thời thông báo cho chủ hàng, chủ phương tiện né tránh kiểm tra, gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh”, ông Dũng cho biết.

Trước tình hình trên, lực lượng hải quan đã tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để phát hiện, xử lý vi phạm.

Riêng trong 5 tháng đầu năm 2026, lực lượng hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 12 vụ vận chuyển trái phép mặt hàng đường; thu giữ 23.650kg đường các loại, trị giá gần 450 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính hơn 106 triệu đồng.

Trước phản ánh của phóng viên về việc buôn lậu đường vẫn diễn biến phức tạp, ông Trần Đức Hùng - Phó Cục trưởng Cục Hải quan yêu cầu Chi cục Điều tra chống buôn lậu cùng các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát toàn diện tình hình, xác định rõ các tuyến, địa bàn trọng điểm, các phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng để có biện pháp đấu tranh hiệu quả hơn.

Theo ông Hùng, việc kiểm soát mặt hàng đường nhập lậu không thể chỉ dừng lại ở các đợt cao điểm hay những báo cáo mang tính thống kê. Các đơn vị phải xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện.

Phó Cục trưởng Cục Hải quan đồng thời giao Chi cục Điều tra chống buôn lậu xây dựng chuyên đề kiểm soát đối với mặt hàng đường nhập lậu, tập trung vào các tuyến biên giới trọng điểm, các địa bàn thường xuyên phát sinh vi phạm và những khu vực có nguy cơ thẩm lậu hàng hóa vào nội địa.

Đáng chú ý, lãnh đạo Cục Hải quan yêu cầu sau 2 tháng triển khai phải có báo cáo đánh giá cụ thể gửi lãnh đạo Cục về kết quả thực hiện. Báo cáo phải làm rõ số vụ việc được phát hiện, xử lý; những địa bàn có chuyển biến tích cực; tình hình giá cả, nguồn cung trên thị trường; các khó khăn, vướng mắc và giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Theo Chi cục Điều tra chống buôn lậu, thời gian tới ngành Hải quan sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Công an, Quản lý thị trường và chính quyền địa phương trong trao đổi thông tin, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.

Lãnh đạo ngành Hải quan cũng khuyến cáo người dân không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, không mua bán, tiêu thụ hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp; đồng thời chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm.

Tiến Dũng