Ngày 22/5, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Tiến Chang (SN 1986), Ngô Thị Nhậm (SN 1982, cùng trú tỉnh Hưng Yên), Trần Ngọc Tâm (SN 1991, trú Thanh Hóa) và Vũ Ngọc Quyền (SN 1965, trú Quảng Ninh) để điều tra về tội “Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm”.

Các đối tượng cùng tang vật. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 14h05 ngày 24/3, tổ công tác Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế làm nhiệm vụ tại đường San Hô 16, xã Gia Lâm, TP Hà Nội phát hiện Phạm Tiến Chang cùng vợ là Ngô Thị Nhậm cầm theo một túi giấy màu đỏ có biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện bên trong túi chứa 5 sản phẩm đầu chim hồng hoàng nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Tại cơ quan công an, Chang khai nhận đang mang số hàng này đi bán cho khách.

Quá trình đấu tranh, Chang tiếp tục khai trước đó từng dẫn khách đến xem, mua ngà voi của Đỗ Khắc Sinh và cất giấu tại một kho ở xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh. Theo lời khai, Sinh bán ngà voi với giá 11 triệu đồng/kg, còn Chang giới thiệu cho khách người Trung Quốc mua lại với giá 12 triệu đồng/kg để hưởng chênh lệch.

Khám xét kho hàng, cơ quan công an thu giữ 7 bao tải dứa chứa 33 khúc ngà voi với tổng khối lượng 242kg, cùng 9 bao tải đựng vảy động vật có hình dạng giống vảy tê tê.

Đến ngày 18/5, Công an TP Hà Nội ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Khắc Sinh để điều tra về hành vi “Tàng trữ, buôn bán trái phép ngà voi”.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định từ đầu năm 2025 đến nay, Chang, Tâm và Nhậm còn có hành vi tàng trữ, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu. Số hàng được cất giấu tại kho do Tâm thuê ở khu vực đối diện số 78 đường Bờ sông Nhuệ, tổ dân phố Liên Cơ, phường Đại Mỗ, Hà Nội.

Khám xét địa điểm này, lực lượng chức năng thu giữ 69.560 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Hiện Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.