Mới 23 tuổi, cả hai thanh niên đã phải đối mặt với suy thận giai đoạn cuối, lọc máu định kỳ để duy trì sự sống. Cả hai đều từng bỏ qua những dấu hiệu bất thường, đến khi đi khám thì bệnh đã ở giai đoạn nặng.

Hỏng thận vì bỏ qua huyết áp tăng

Nhận kết quả chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối, N.V.L. (23 tuổi, quê Hưng Yên, đang làm việc tại TPHCM) không tin vào mắt mình. Ở độ tuổi còn rất trẻ, L. phải đối mặt cảnh gắn bó với bệnh viện, lọc máu nhiều lần mỗi tuần và chỉ có hy vọng thoát khỏi việc lọc máu chu kỳ nếu đủ điều kiện ghép thận.

Hai tháng trước khi nhập viện, L. thường xuyên đau đầu, xây xẩm mặt mày, có lúc tê lưỡi, mờ mắt. Nam thanh niên đi khám và phát hiện huyết áp tăng trên 180 mmHg, có thời điểm lên tới 220 mmHg, trong khi mức bình thường chỉ 120 mmHg.

Bác sĩ khuyên nhập viện nhưng L. chần chừ. Sau đó, những cơn đau đầu trở nên dữ dội nên cậu vào khám và nhận chẩn đoán suy thận giai đoạn 5. Không tin vào kết quả này, gia đình đưa L. đến Bệnh viện Bình Dân (TPHCM) để kiểm tra và điều trị. Kết quả xác nhận tình trạng bệnh, chàng trai phải lọc máu chu kỳ để duy trì sự sống.

Điều khiến người bệnh day dứt là đã phát hiện huyết áp tăng rất cao nhưng không điều trị kịp thời, bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo từ cơ thể.

Nhiều người trẻ hỏng thận vì chủ quan với dấu hiệu cơ thể cảnh báo. Ảnh: Ngọc Minh.

Còn N.H. (23 tuổi, quê Thanh Hóa) cũng đang lọc máu 3 lần mỗi tuần để duy trì sự sống tại quê nhà. Trước đó, H. đi khám vì mệt mỏi, ăn uống kém. Qua đánh giá, bác sĩ ghi nhận tình trạng thiếu máu trên nền bệnh thận mạn và tăng huyết áp. Bệnh nhân phải lọc máu theo chỉ định, sử dụng thuốc đúng hướng dẫn và tái khám định kỳ.

Nằm trên giường bệnh, điều H. hối tiếc nhất là đã chủ quan với các dấu hiệu bất thường. Những ngày đi làm mệt mỏi, cậu chỉ cho rằng nguyên nhân là thời tiết hoặc căng thẳng. Mới đi làm chưa được một năm, H. càng tự ti khi thấy bản thân trở thành bệnh nhân phải gắn bó với bệnh viện.

Và giờ cậu phải quen dần với cuộc sống vào viện 3 lần mỗi tuần và cố gắng sống khoa học, tích cực hơn. Hy vọng của những người trẻ như H. là có cơ hội ghép thận.

6 nguyên nhân làm tăng nguy cơ suy thận

Ước tính mỗi năm Việt Nam có thêm 8.000 người mắc suy thận, trong đó có nhiều bệnh nhân dưới 30 tuổi. Hiện có khoảng 800.000 bệnh nhân cần lọc máu và hàng nghìn người bệnh chờ ghép thận. Các chuyên gia dự báo số ca suy thận có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới, với xu hướng trẻ hóa.

TS Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa Ngoại thận tiết niệu và nam khoa, Bệnh viện E (Hà Nội), cho biết suy thận ở người trẻ có thể liên quan đến 6 yếu tố:

- Ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, nhiều đạm, gia vị, đường và muối có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho cơ thể. Nếu kéo dài, thói quen này có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý ảnh hưởng đến thận.

- Chế độ ăn nhiều năng lượng nhưng thiếu vận động có thể dẫn đến thừa cân, béo phì, làm tăng nguy cơ tăng huyết áp và các bệnh lý chuyển hóa, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe thận.

- Căng thẳng, người trẻ có thể tìm đến các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá.

- Uống quá ít nước có thể khiến nước tiểu cô đặc, làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận ở một số người. Nếu sỏi gây tắc nghẽn kéo dài và không được điều trị, chức năng thận có thể bị ảnh hưởng.

- Sử dụng thuốc, thuốc nam hoặc thực phẩm chức năng không theo chỉ định có thể gây tổn thương gan, thận và nhiều cơ quan khác.

- Người trẻ thường chủ quan, ít đi khám khi chưa có triệu chứng.

Thói quen uống trà và cà phê hằng ngày có ảnh hưởng đến thận không? Trà, cà phê nhìn chung an toàn với đa số mọi người tuy nhiên, bạn vẫn nên lưu ý uống lượng vừa phải, cách pha chế và tình trạng sức khỏe bản thân.