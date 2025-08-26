Tối 26/8, trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Hoàng Bách, Chủ tịch UBND phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh xác nhận, lực lượng chức năng đã phát hiện hai thi thể nữ giới nổi trên mặt hồ thuộc địa bàn phường.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h30 sáng cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể nữ trong tư thế úp mặt xuống hồ tại khu vực TDP Hoàng Mai 3, phường Nếnh, và lập tức trình báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, lãnh đạo UBND phường Nếnh đã chỉ đạo Công an phường nhanh chóng báo cáo Phòng Cảnh sát Hình sự (PC01) Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành các thủ tục khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Trong quá trình khám nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện trong túi xách của nạn nhân có căn cước công dân mang tên G.T.Ch. (SN 2009, hộ khẩu thường trú tại Yên Minh, tỉnh Hà Giang).

Đến khoảng 11h30 cùng ngày, tại cùng khu vực hồ thuộc TDP Hoàng Mai 3, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm một thi thể nữ giới. Qua kiểm tra, nạn nhân mang theo căn cước công dân tên L.T.S. (SN 2009, cùng quê Yên Minh, Hà Giang).

Qua xác minh ban đầu, hai nạn nhân là người thuê trọ tại nhà bà T.T.V. (SN 1957), trú tại Tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh.

Khi kiểm tra phòng trọ, lực lượng chức năng phát hiện 2 mảnh giấy để lại với nội dung nhắn gửi gia đình.

Nguyên nhân tử vong ban đầu được nhận định là do tự tử.

Hiện Công an phường Nếnh đang phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và liên hệ với gia đình hai nạn nhân để xử lý theo quy định.