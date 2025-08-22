Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h sáng nay (22/8) trên đường Đỗ Mười, đoạn qua phường Thới An, TPHCM.

Xe buýt có số hiệu 32 chạy trên đường Đỗ Mười theo hành trình từ Bến xe Miền Tây đi Bến xe Ngã tư Ga.

Phương tiện công cộng này vừa chạy qua đoạn giao với đường Tô Ngọc Vân khoảng 300m đã xảy ra va chạm giao thông với xe máy do nữ sinh viên điều khiển.

Cú va chạm khiến xe máy ngã xuống đường, nạn nhân rơi vào gầm xe buýt và bị cán tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: NT.

Ngay khi nhận được tin báo, Đội CSGT Bình Triệu (PC08) đã có mặt phối hợp với Công an địa phương để phong toả, xử lý hiện trường.

Nhiều người thân nữ sinh hay tin cũng chạy đến hiện trường gào khóc.

Theo người nhà, nạn nhân là nữ sinh viên năm 3 một trường đại học ở Đại học Quốc gia TPHCM. Sáng nay, nữ sinh đang trên đường đi học thì xảy ra tai nạn thương tâm.

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm trên tuyến đường huyết mạch, gây cản trở và khiến giao thông ùn ứ kéo dài.

Hiện lực lượng chức năng đang trích xuất camera an ninh điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý theo quy định.