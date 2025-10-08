Chiều 8/10, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Anh - Chủ tịch UBND xã Quảng Trực - cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc người đàn ông dùng xăng tự thiêu khiến hai vợ chồng tử vong. Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: VA

Thông tin ban đầu, khoảng 21h45 ngày 7/10, một căn nhà cấp 4 tại bon Đắk Huýt, xã Quảng Trực bất ngờ xảy ra cháy lớn. Khi mọi người đến ứng cứu, căn nhà đã gần như bị thiêu rụi.

Vụ cháy khiến ông N.V.Q. (56 tuổi) tử vong tại chỗ. Bà H.T.H. (52 tuổi, vợ cũ của ông Q.) bị bỏng nặng được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo ông Nguyễn Văn Anh, ông Q. và bà H. từng là vợ chồng nhưng đã ly hôn khoảng một tháng nay. Tuy nhiên, cả hai vẫn sống chung trong một ngôi nhà. Những ngày gần đây, do việc phân chia tài sản chưa dứt điểm, ông Q. bức xúc và đã mua xăng tự thiêu.

Ông Nguyễn Văn Anh cho biết thêm, tối 7/10, trước khi mua xăng tự thiêu, ông Q. đã gọi điện cho người nhà và nói: “Đêm nay sẽ đốt hết”. Một lúc sau, mọi người phát hiện đám cháy tại nhà ông Q. nhưng cửa bị khóa trái nên cố gắng dập lửa để cứu người. Khi đám cháy được khống chế, ông Q. đã tử vong tại chỗ, bà H. cũng không qua khỏi.

"Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã thăm hỏi, hỗ trợ gia đình mai táng các nạn nhân và đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc", ông Anh nói thêm.