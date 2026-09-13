Chiều 13/9, UBND xã Nam Hải Lăng cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương xử lý sự cố hai xà lan bị nước lũ cuốn trôi, mắc kẹt tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, nước sông Ô Lâu dâng cao, dòng chảy mạnh khiến hai xà lan của một doanh nghiệp khai thác vật liệu xây dựng bị cuốn trôi. Khi đến khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh, các phương tiện mắc kẹt dưới cầu. Một xà lan có dấu hiệu chìm dần trong dòng nước.

Tại hiện trường, nước sông dâng cao, chảy xiết. Hai xà lan kích thước lớn nằm sát khu vực cầu, dòng nước liên tục chảy mạnh qua các trụ cầu.

Xà lan bị nước lũ cuốn trôi, mắc kẹt dưới cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: CTV

Sự cố xảy ra trong lúc mưa lũ diễn biến phức tạp, làm tăng nguy cơ xà lan va đập, ảnh hưởng đến công trình cầu đường sắt Mỹ Chánh. Nếu không được xử lý kịp thời, sự cố có thể gây mất an toàn cho hoạt động chạy tàu.

Ngay sau khi nhận tin, UBND xã Nam Hải Lăng báo cáo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị và ngành đường sắt để phối hợp xử lý.

Các đơn vị quản lý công trình, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, kiểm tra tình trạng xà lan, khu vực cầu và nghiên cứu phương án đưa phương tiện ra khỏi vị trí mắc kẹt.

Một trong hai xà lan có dấu hiệu chìm dần giữa dòng nước lũ. Ảnh: CTV

Đến chiều 13/9, hai xà lan vẫn mắc kẹt dưới cầu đường sắt Mỹ Chánh. Lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi mực nước và diễn biến dòng chảy để lựa chọn phương án xử lý, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và công trình.