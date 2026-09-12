Những ngày qua, nước lũ trên sông Buông (phường Phước Tân, TP Đồng Nai) dâng cao, tràn vào khu phố Hương Phước. Nhiều tuyến đường chìm trong dòng nước đục ngầu, có nơi nước chảy xiết khiến người dân khó đi lại.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet vào ngày 12/9, tại các tuyến đường còn ngập nước, lực lượng chức năng đã căng dây cảnh báo và túc trực ở những vị trí nguy hiểm.

Trước đó, chiều 11/9, tại nơi ngập sâu khoảng 1,5m, Trung tá Hồ Thế Anh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Phước Tân đã không quản hiểm nguy, cõng người già vượt qua khu vực nước chảy xiết.

Theo Trung tá Hồ Thế Anh, để bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng phải căng dây làm điểm bám, hỗ trợ người dân từng bước di chuyển qua dòng nước, ưu tiên người già, trẻ nhỏ và những trường hợp gặp khó khăn khi đi lại.

Người dân địa phương cho biết, mưa lớn kéo dài từ ngày 10/9 khiến nước sông Buông dâng nhanh. Đến ngày 11/9, nước lũ tràn vào khu dân cư.

Bà Nguyễn Thị Thúy (khu phố Hương Phước) chia sẻ gia đình đã sinh sống tại đây 26 năm. Theo bà, năm nào cũng xảy ra ngập nhưng năm nay nước dâng nhanh và cao hơn.

“Nước tràn vào nhà quá nhanh. May mắn là gia đình tôi được lực lượng công an, dân quân của phường kịp thời đến hỗ trợ kê cao đồ đạc”, bà Thúy nói.

Hơn 420 hộ dân ở phường Phước Tân, TP Đồng Nai bị ngập nước.

Nhiều tuyến đường bị ngập sâu, người dân đi lại khó khăn.

Theo UBND phường Phước Tân, nước lũ tràn qua nhiều tuyến đường, khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và gây thiệt hại về tài sản. Hơn 420 hộ dân với khoảng 1.500 nhân khẩu trên địa bàn phường Phước Tân bị ảnh hưởng do nước lũ.

Ông Nguyễn Quốc Vương, Phó chủ tịch UBND phường Phước Tân (áo xanh), cùng các đơn vị khảo sát tình hình ngập lụt.

Ông Nguyễn Quốc Vương, Phó chủ tịch UBND phường Phước Tân, cho biết ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự huy động lực lượng quân sự, công an, an ninh cơ sở và các lực lượng tại chỗ phối hợp với khu phố khẩn trương hỗ trợ, hướng dẫn người dân di dời tài sản, sơ tán đến nơi an toàn.

Lãnh đạo UBND phường cùng dân quân địa phương hỗ trợ người dân di dời tài sản.

Theo ông Vương, tại những khu vực nước dâng cao, lực lượng an ninh cơ sở tập trung hỗ trợ sơ tán người dân, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ.

Hiện phường Phước Tân tiếp tục bố trí lực lượng túc trực tại các điểm xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ, sơ tán người dân khi cần thiết, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Một số hộ dân tranh thủ dọn dẹp nền nhà sau khi nước rút.

Lãnh đạo UBND phường Phước Tân cho biết địa phương đang khảo sát, tổng hợp tình hình ngập lụt để kiến nghị UBND TP Đồng Nai sớm triển khai phương án đầu tư cải tạo, nâng cao khả năng tiêu thoát nước sông Buông, chống ngập úng cho khu vực phường.