Chiều 28/10, hầm chui trước Bến xe Miền Đông mới (phường Long Bình, TPHCM), tổng mức đầu tư hơn 75 tỷ đồng, tiếp tục ngập sau mưa lớn.

Dù chủ đầu tư đã lắp camera giám sát và bố trí lực lượng túc trực bơm thoát nước, tình trạng ngập vẫn tái diễn, gây gián đoạn giao thông và bức xúc cho người dân.

Hầm chui trước Bến xe Miền Đông mới ngập lênh láng sau mưa. Ảnh: HN.

Theo ghi nhận tại hiện trường, khu vực cuối hầm chui dài 670m (thuộc dự án cầu vượt trước Bến xe Miền Đông mới, tổng mức đầu tư hơn 437 tỷ đồng) đã biến thành “hồ chứa nước”, với đoạn ngập nặng kéo dài gần 100m, sâu 30–50cm.

Hàng loạt xe máy chết máy khi cố vượt qua, buộc người dân phải xuống đẩy trong nước. Nhiều người lo hư hỏng động cơ đã quay đầu, chạy ngược chiều để né đoạn ngập, gây mất an toàn giao thông.

Nhiều người chạy xe máy ngược chiều để quay đầu, né tránh hầm chui bị ngập. Ảnh: HN.

Đây không phải lần đầu công trình thông xe từ đầu năm 2023 này xảy ra tình trạng ngập nặng. Sự việc lặp lại thường xuyên khiến Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình Giao thông TPHCM (Ban Giao thông) phải áp dụng nhiều giải pháp khắc phục.

Từ tháng 5, Ban Giao thông đã lắp camera giám sát toàn bộ hầm và bố trí nhân sự túc trực 24/24 để vận hành máy bơm thoát nước khi mưa lớn. Tuy nhiên, cơn mưa chiều 28/10 cho thấy các giải pháp này vẫn chưa hiệu quả.