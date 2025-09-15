XEM CLIP:

Hầm chui Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ là công trình trọng điểm giao thông của TPHCM với kỳ vọng giải toả áp lực giao thông qua nút giao phức tạp nhất khu Nam.

Tuy nhiên, chỉ sau 9 tháng thông xe, nút giao này đang xảy ra tình trạng hư hỏng nghiêm trọng, khó tin.

Mặt đường nhánh hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ hư hỏng nghiêm trọng gây mất an toàn giao thông. Ảnh: TK.

Ghi nhận của PV VietNamNet, nhánh hầm bị hư hỏng theo hướng quốc lộ 1 đi cầu Phú Mỹ. Đây là 1 trong 2 nhánh thuộc dự án xây dựng hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ với tổng mức đầu tư 830 tỷ đồng (giai đoạn một), được thông xe hồi cuối năm 2024.

Tại nhiều vị trí, nhựa đường trong hầm chui bị bong tróc, trơ cả lớp đá dăm lởm chởm. Nghiêm trọng hơn, có nơi hư hỏng chiếm 1/3 mặt đường hầm với thiết kế 3 làn xe, tạo thành hố sâu 30cm gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông.

Ngoài 'ổ gà', nhiều vị trí bắt đầu xảy ra tình trạng bị trồi nhựa tạo thành rãnh sâu. Ảnh: TK.

Dọc theo hai bên vỉa hè, nhiều mảng nhựa bị đứt gãy, khi xe chạy qua làm đá văng lên mặt đường. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo quan sát, nhiều ô tô, xe tải, container khi chạy qua bị chao đảo, dằn xóc do sụp hố, phát ra âm thanh lớn. Không ít tài xế phải đánh lái đột ngột để né tránh 'bẫy' gây nguy cơ va chạm giao thông.

Anh Võ Công Chỉnh, một tài xế xe công nghệ, than thở: "Chạy qua hầm chui này giống như đang 'thử độ bền của xe' nếu không may sẽ lọt 'ổ gà'. Một công trình quy mô lớn, vốn đầu tư không nhỏ, mới thông xe chưa lâu mà đã xuống cấp nhanh đến vậy".

Phía trên hầm, mặt đường qua giao lộ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ cũng 'nát như tương'. Ảnh: TK.

Mặt đường xuất hiện nhiều hố sâu, bề mặt ngập nước. Ảnh: Nguyễn Huế

Tình trạng hư hỏng còn xuất hiện tại mặt đường Nguyễn Văn Linh nằm song song nhánh hầm. Có đoạn mặt đường hư hỏng kéo dài 50m.

Bề mặt trồi nhựa tạo gợn sóng, nước đọng thành vũng khiến tài xế phải giảm tốc độ ở mức thấp nhất để né tránh.

Theo một cán bộ CSGT Đội Nam Sài Gòn, tình trạng hư hỏng đã xảy ra nhiều ngày và đơn vị đã báo cáo, kiến nghị xử lý nhưng hiện trạng vẫn chưa được giải quyết.

Đường Nguyễn Văn Linh cách giao lộ với đường Nguyễn Hữu Thọ khoảng 300m cũng chi chít 'ổ gà'. Ảnh: TK.

Ngoài xuống cấp mặt đường, nhiều hạng mục quan trọng khác như hệ thống thoát nước, chiếu sáng, trạm bơm... vẫn chưa hoàn thiện.

Hồi giữa tháng 2 vừa qua, nhánh hầm chui này từng xảy ra ngập lênh láng nước (chỉ sau 2 tháng đưa vào khai thác). Đoạn ngập kéo dài hơn 70m, sâu từ 30-50cm khiến giao thông qua khu vực bị ách tắc. Nhiều ô tô cố chạy qua bị chết máy, chủ phương tiện phải thuê xe cứu hộ đến kéo đi.

Tài xế chạy chậm qua đoạn đường 'ổ gà' dẫn tình trạng ùn ứ, kẹt xe tại thời gian cao điểm giao thông qua khu vực. Ảnh: TK.

Liên quan đến hư hỏng tại khu vực hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, Giám đốc Ban giao thông TPHCM Lương Minh Phúc cho biết, chủ đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu và tư vấn tiến hành sửa chữa theo trách nhiệm bảo hành theo điều kiện hợp đồng.

Theo kế hoạch, đối với khu vực hầm chui, nhà thầu sẽ tiến hành thảm nhựa các vị trí hư hỏng để đảm bảo giao thông trong tối mai (16/9) và sửa chữa triệt để các vị trí hư hỏng trong ngày 21/9. Đối với khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh (quanh khu vực hầm chui), nhà thầu và tư vấn đang tiến hành các thủ tục liên quan để tiến hành sửa chữa trước ngày 30/9.