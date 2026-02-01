MV nhạc Tết gây tranh cãi của NSƯT Ngọc Huyền

NSƯT Ngọc Huyền vừa phát hành MV Tết mà. Tuy nhiên, bài hát đã gây tranh cãi từ clip hát "nhá hàng" chị đăng hôm 21/1.

Cụ thể, clip ngắn Ngọc Huyền và 2 người trẻ hát nhép bài Tết mà để quảng bá cho sản phẩm chính thức bị nhiều người dùng mạng, fanpage ghép với nhạc Tết của Thanh Thảo, Ưng Hoàng Phúc... để châm chọc.

Nhiều người dùng mạng chê bài hát, hình ảnh trong sản phẩm này sến, cũ kỹ, không cập nhật tiêu chuẩn sản xuất âm nhạc, video đương thời.

Một số ý kiến cho rằng giọng hát của nữ nghệ sĩ cải lương không phù hợp các bài hát có màu sắc tươi vui, tiết tấu nhanh.

"Đừng mà cô ơi", "Năm 2026 rồi", "Xem MV tưởng đâu năm 2000", "Em rất quý chị nhưng chị hát cải lương thôi được không?", "Trời ơi nghe cứ ngang ngang"... là những bình luận nhận nhiều đồng tình nhất.

NSƯT Ngọc Huyền. Ảnh: FBNV

Trước tranh cãi, NSƯT Ngọc Huyền vừa phản hồi trên trang cá nhân. Chị bất ngờ khi sản phẩm bị chê tơi tả dù chỉ quay MV cho vui, vừa để chúc Tết khán giả vừa làm mới bản thân.

"Đời là một bài toán khó, không ai có thể biết được đáp án hiện tại chứ nói chi tương lai. Muốn hát vui thôi mà không ngờ những 'đời' ấy phán xét cái đùng. 'Đời' không nghe nổi thì cho mình xin lỗi nhé! Xin bỏ qua dùm và lại một lần nữa thành thật đã làm phiền lòng 'đời' nhé. Một ngày rối bời nhưng vẫn mỉm cười", chị tỏ ra bức xúc.

Ngọc Huyền tiết lộ được con gái động viên từ Mỹ. Hà Tiên nói thích bài nhạc Tết và khen mẹ hát hay.

"Hà Tiên nói mẹ hát hay mà, đâu có dở, ai chê vì họ không thích thôi. Vẫn có người sẽ thích và xem. Con gái nuôi thì bảo: 'Ai nói gì kệ họ, con với fan vẫn ở đây nghe mẹ hát mỗi ngày. Mẹ chỉ cần hát vui thôi, còn lại để tụi con lo yêu thương mẹ'", nữ nghệ sĩ kể.

Mi Lê