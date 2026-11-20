Hà Nội thông báo phương án phân luồng, tạm cấm và hạn chế nhiều loại phương tiện trên một số tuyến đường quanh sân vận động Mỹ Đình trong các ngày 20, 22 và 24/11 để phục vụ chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Phòng CSGT Công an Hà Nội vừa thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Theo kế hoạch, vào 20h ngày 24/11, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội).

Phòng CSGT Hà Nội thông báo phương án hạn chế phương tiện, cấm đường. Ảnh: Đình Hiếu

Để chuẩn bị cho sự kiện chính thức, chương trình sẽ tổ chức sơ duyệt vào 19h ngày 20/11 và tổng duyệt vào 19h ngày 22/11.

Nhằm bảo đảm an ninh, an toàn giao thông, Công an TP Hà Nội đã xây dựng phương án phân luồng và hạn chế phương tiện chi tiết.

Trong hai ngày sơ duyệt và tổng duyệt, từ 18h30 đến 22h, các phương tiện sẽ bị hạn chế lưu thông trên đường Lê Quang Đạo và Lê Đức Thọ (ngoại trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe thuộc lực lượng Công an, Quân đội).

Trong ngày diễn ra chương trình chính thức, từ 17h đến 0h ngày hôm sau, tạm cấm toàn bộ ô tô chở hàng có khối lượng chuyên chở từ 500kg trở lên và ô tô chở khách từ 9 chỗ trở lên (trừ xe ưu tiên, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe thuộc lực lượng Công an, Quân đội) lưu thông trên các tuyến đường: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Đỗ Xuân Hợp, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, Châu Văn Liêm, đường gom phải Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo) và Trịnh Văn Bô.