Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết chủ xe đã có hành vi giao ô tô cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Ngày 19/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đơn vị chức năng đã lập biên bản xử lý vụ việc trong clip phụ huynh cho con trai lái ô tô khi chưa có bằng lái.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 13h ngày 15/11, tại tổ dân phố Chiếm Phương (phường Hòa Bình, TP Hải Phòng), B.M.H. (SN 2008) lái ô tô biển kiểm soát 15B-362.XX khi không có giấy phép lái xe. Chiếc xe thuộc sở hữu của một doanh nghiệp.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ xe có hành vi giao xe cho con trai khi người này không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Sau đó, người ngồi trên xe quay clip và chia sẻ lên mạng xã hội.

B.M.H. (SN 2008) lái ô tô khi không có giấy phép lái xe. Ảnh: C08

Trong ngày 15/11, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng, đã mời người điều khiển xe và đại diện doanh nghiệp đến làm việc.

Người lái xe đã thừa nhận hành vi vi phạm. Cảnh sát đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển xe về hành vi điều khiển ô tô khi không có giấy phép lái xe. Mức phạt đối với hành vi này là từ 18-20 triệu đồng.

Chủ xe bị lập biên bản vi phạm về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, với mức phạt từ 56-60 triệu đồng.

"Tổng tiền phạt dự kiến là 77 triệu đồng, đồng thời tạm giữ ô tô biển kiểm soát 15B-362.XX", Cục CSGT cho biết.

Cục CSGT cảnh báo việc giao ô tô cho người không đủ điều kiện điều khiển là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chủ xe cần kiểm tra đầy đủ điều kiện của người lái trước khi giao xe.