Từ những năm 1990, Chính phủ Hàn Quốc bắt đầu phát triển mạnh nền công nghiệp văn hóa, trong đó có công nghiệp điện ảnh, K-pop, trò chơi điện tử, ẩm thực...

Khi những lĩnh vực này đóng góp lớn cho nền kinh tế và có sự lan tỏa, Hàn Quốc chính sách hóa lĩnh vực này và đưa ra khái niệm "nền kinh tế phong cách sống" (lifestyle economy).

Thông tin trên được ông Park Sang Mo, Trưởng phòng Tổ chức sự kiện và Văn hóa (Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam), đưa ra tại hội thảo “Kinh tế Lifestyle - Động lực tăng trưởng mới của TPHCM" do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Sở Công Thương TPHCM tổ chức ngày 5/12.

Theo vị diễn giả, Chính phủ Hàn Quốc không để các ngành này phát triển rời rạc mà quy hoạch và lồng ghép vào chính sách phát triển quốc gia. Cụ thể, Hàn Quốc có cơ quan chuyên trách quản lý và phát triển nội dung, phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp từ ý tưởng đến xuất khẩu.

Nước này còn dành ngân sách hỗ trợ các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kinh tế lifestyle, từ lúc sáng tác đến khi sản phẩm hoàn thiện và ra thị trường.

Diễn giả Hàn Quốc nói về cách phát triển nền kinh tế phong cách sống. Ảnh: BTC

Nhờ sự phát triển của kinh tế phong cách sống, mối quan tâm và nhu cầu của người tiêu dùng ngoài Hàn Quốc đối với các sản phẩm được quảng bá qua phim ảnh, âm nhạc... cũng được nâng lên. Nhờ đó, Hàn Quốc trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu mỹ phẩm hàng đầu thế giới.

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc ước tính, kim ngạch xuất khẩu mỹ phẩm 3 quý đầu năm 2025 của nước này đạt 8,52 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ. Dự đoán mức tăng trưởng còn mạnh hơn trong quý cuối năm, kỳ vọng phá vỡ kỷ lục 10,2 tỷ USD của năm 2024.

Cũng nói về nền kinh tế phong cách sống, ông Ninh Trung Tân, Nhà sáng lập HANITA, dẫn chứng thêm về việc kinh doanh cho thuê Hanbok (trang phục truyền thống Hàn Quốc) tại các điểm du lịch.

Theo đó, giá thuê Hanbok có thể lên đến 70.000 won/lần (hơn 1,2 triệu đồng). Tính cả năm, tổng tiền thuê trang phục này tại Hàn Quốc có thể lên đến vài trăm triệu tới 1 tỷ won, chưa kể lượng đĩa hát khổng lồ xuất khẩu.

PGS Đinh Tiên Minh, Giảng viên cao cấp, Trưởng Bộ môn Marketing - Khoa Kinh doanh Quốc tế & Marketing, Trường Kinh doanh UEH (Đại học Kinh tế TPHCM), cho rằng kinh tế lifestyle là một trong những hướng phát triển tiềm năng cho các đô thị lớn. Người tiêu dùng không chỉ mua trải nghiệm, mà còn mua cả những sản phẩm/dịch vụ để định hình và khẳng định "danh tính" của họ. Lúc này, các sản phẩm, dịch vụ cá nhân hóa hướng đến sở thích, nhu cầu trải nghiệm, thẩm mỹ và giá trị sống.

Như vậy, theo ông Minh, kinh tế lifestyle đang góp phần đa dạng hóa nền kinh tế. Người tiêu dùng mua một sản phẩm không chỉ vì chức năng của sản phẩm mà còn vì hình ảnh hay "tính cách thương hiệu" phù hợp với phong cách sống.

"Apple không chỉ bán điện thoại mà còn bán một phong cách sống sáng tạo, khác biệt; hãng hướng tới trải nghiệm cho khách hàng", ông ví dụ.

Tại Việt Nam, ông Lê Trí Thông, Tổng giám đốc Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), nhắc đến Techcombank như một trường hợp điển hình. Ngân hàng này không chỉ bán sản phẩm tài chính mà còn phối hợp tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật để tăng nhận diện thương hiệu và tiếp cận khách hàng theo hướng lifestyle.

Tương tự, nhiều thương hiệu tiêu dùng thay đổi cách truyền thông. Thay vì quảng bá hình ảnh với khái niệm "đánh bay vết bẩn", "trắng sáng"... như trước đây, OMO ngày nay lại nói về câu chuyện trồng cây, giá trị xanh, làm điều tốt đẹp.

"Các công ty đi rất xa so với chức năng cơ bản của mình. Doanh nghiệp đang bước lên nấc thang cao hơn cùng với sự trưởng thành của người tiêu dùng", ông nói và cho rằng Việt Nam có tiềm năng phát triển kinh tế lifestyle.

"Chúng ta đang ở thời điểm có sự chuyển giao thế hệ, số lượng khách hàng trung lưu, nhóm khách hàng trẻ có hành vi mua hàng rất khác so với thế hệ trước. Mặt khác, tốc độ tăng trưởng tầng lớp trung lưu đang rất nhanh, sức mua tăng, do vậy Việt Nam có thể tự tin tiến vào nền kinh tế lifestyle", ông Thông nhấn mạnh.