Sau 18 tháng bế tắc, Quốc hội Hàn Quốc hôm 29/1 đã chính thức thông qua "Luật đặc biệt về Tăng cường và Hỗ trợ Năng lực cạnh tranh Công nghiệp Bán dẫn". Đạo luật này được coi là trụ cột chiến lược để bảo vệ nền kinh tế xuất khẩu của xứ củ sâm.

Các nhà lập pháp thông qua dự luật đặc biệt để tăng cường khả năng cạnh tranh và hỗ trợ cho ngành công nghiệp bán dẫn Hàn Quốc trong phiên họp toàn thể tại Quốc hội ngày 29/1. Ảnh: Newsis

Văn bản luật thiết lập khung thể chế hỗ trợ toàn bộ chuỗi cung ứng, bao gồm chip nhớ, chip hệ thống, thiết kế, sản xuất, đóng gói cũng như các vật liệu và thiết bị chủ chốt.

Tuy nhiên, điều khoản gây tranh cãi nhất, cho phép các công ty bán dẫn được miễn trừ giới hạn làm việc 52 giờ/tuần, đã bị loại bỏ sau sự phản đối quyết liệt từ các tổ chức lao động.

Thay vào đó, Quốc hội ghi nhận ý kiến bổ sung về nhu cầu linh hoạt giờ làm trong ngành và vấn đề này sẽ được thảo luận thêm ở cấp ủy ban.

Trước đây, sự hỗ trợ của chính phủ dành cho ngành chip bị phân tán ở nhiều hạng mục ngân sách và chương trình cấp bộ khác nhau. Luật mới sẽ tập trung hóa các nỗ lực này thông qua việc thành lập Ủy ban Tổng thống về Nâng cao Năng lực cạnh tranh Bán dẫn để giám sát chính sách quốc gia. Một đơn vị kế toán đặc biệt cũng sẽ được lập ra để đảm bảo nguồn vốn.

Luật cũng đặt nền móng cho việc phát triển cân bằng vùng, khuyến khích thành lập các cụm công nghiệp bán dẫn bên ngoài khu vực thủ đô Seoul. Chính phủ sẽ hỗ trợ hạ tầng và cung cấp ưu đãi cho các doanh nghiệp di dời về các cụm này.

Các biện pháp hỗ trợ kinh doanh bao gồm: dự án R&D cấp quốc gia, trung tâm thử nghiệm, phát triển hệ sinh thái vật liệu, đào tạo nhân lực, thu hút nhân tài nước ngoài và miễn trừ một số thủ tục hành chính như cấp phép hay nghiên cứu khả thi sơ bộ.

Bộ trưởng Công nghiệp Kim Jung-kwan khẳng định: "Bán dẫn không chỉ là mặt hàng xuất khẩu hàng đầu mà còn là tài sản chiến lược xác định an ninh kinh tế và quốc gia của Hàn Quốc trong kỷ nguyên AI. Với việc luật được ban hành, chúng tôi sẽ nhanh chóng thiết lập các nghị định thi hành cần thiết để đảm bảo sự hỗ trợ đi vào thực tiễn. Mục tiêu là củng cố và mở rộng vị thế dẫn đầu công nghệ của Hàn Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn AI - nơi sự cạnh tranh toàn cầu đang ngày càng khốc liệt”.

Đây là cam kết tranh cử trọng tâm của Tổng thống Lee Jae Myung. Luật dự kiến có hiệu lực sớm nhất vào Quý III năm nay sau khi Nội các ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành.

(Theo Korea Herald)