Trước thềm sinh nhật tuổi 25, Han Sara tổ chức fan meeting chiều 15/11 tại TPHCM. Những người bạn thân trong showbiz như: Đào Tử A1J, Hoàng Duyên, nhạc sĩ - ca sĩ Cheng, dancer Quang Đăng và bạn gái Yee Pink, MC Emma Nhất Khanh cũng có mặt.

Quang Đăng cho biết chứng kiến hành trình trưởng thành ấn tượng của Han Sara trong âm nhạc. Anh thấy cô vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Cheng - người anh chung công ty quản lý - chia sẻ năm 2025 Han Sara có nhiều sự trưởng thành và thành công, fandom càng đông. Han Sara nói Cheng là người sáng tác bài Xinh cho cô. Mỗi khi anh sáng tác, Han Sara vui vì cảm giác tìm được người đồng hành, hiểu ý.

Han Sara và những người bạn nghệ sĩ.

Hoàng Duyên kể kỷ niệm những ngày đầu quen biết Han Sara nhiều năm trước. Hồi đó, cô hướng nội, không thích giao tiếp ngày nào Han Sara cũng ghé phòng. Cô im lặng chơi đàn, Han Sara ngồi bên cạnh nói huyên thuyên. Hồi đó, Duyên đã cảm thấy cô bé này dễ thương, lành tính, tới bây giờ, 2 chị em có thể nói chuyện tới sáng. Han Sara mong hành trình sự nghiệp tiếp theo của Hoàng Duyên cũng sẽ có cô.

Đào Tử A1J khen Han Sara có khả năng viết nhạc tốt và cảm ơn Han Sara về lời khuyên sử dụng hàm dưới để phát âm tiếng Việt rõ hơn.

Bố của Han Sara từ Hàn Quốc cũng gửi video chúc mừng sinh nhật con gái. Lâu rồi không gặp lại con gái, ông thấy con vất vả khi ra album, tham gia chương trình Em xinh say hi, tổ chức mini concert... Điều làm ông hạnh phúc nhất là Han Sara được đề cử Nữ ca sĩ triển vọng dẫn dắt năm 2026, đúng những gì ông tin tưởng.

Bật khóc nhớ lại 2 năm vắng bóng cô đơn

Nhận bánh kem từ ê-kíp, lời chúc từ bạn bè và tiếng hò reo của người hâm mộ, Han Sara không kìm được xúc động. Cô tâm sự khi xem lại những hình ảnh 2 năm vắng bóng trong âm nhạc, thấy lúc ấy "chỉ có một mình, không có nhiều người xung quanh như bây giờ".

Han Sara xúc động khóc trong fan meeting.

Han Sara nhớ lại có lần ở phòng tập bật nhạc thật to rồi khóc một mình vì không biết phải nói với ai. Cô cho biết lý do 2 năm qua có thể dành mỗi ngày 4-5 tiếng ở phòng tập mà không mệt là vì có các fan đồng hành và mong chia sẻ năng lượng tích cực và động lực với mọi người.

Trong buổi họp mặt ấm cúng, không ít bạn trẻ bật khóc vì xúc động khi được đến gần cô gái họ yêu mến. Có người thổ lộ ấp ủ giấc mơ trở thành ca sĩ, ước mong có ngày đứng chung sân khấu với Han Sara. Trân quý tình yêu thương của mọi người, Han Sara hứa tiếp tục nỗ lực, tiết lộ đang thực hiện album mới.

Trước thềm sinh nhật và fan meeting, Han Sara đón nhận tin vui khi có tên trong đề cử giải thưởng Thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc 2026 (Korea Top Brand Awards), cạnh bên dàn nghệ sĩ Kpop đình đám như G Dragon, Jisoo, Rose, Jennie. Cô là một trong những ứng viên tại hạng mục Nữ ca sĩ triển vọng dẫn dắt năm 2026, dành riêng khu vực Việt Nam.

Ảnh: BTC, HM